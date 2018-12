«SISTE SJANSE»: Centern-leder har gått med på muligheten for en blokkoverskridende regjering, men er ikke imponert over tilbudet fra fungerende statsminister Stefan Löfven. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Sverige ett skritt nærmere nyvalg

Centern-leder Annie Lööf gir statsminister Stefan Löfven (S) en «siste sjanse», ellers så feller hun ham. Sverige rykker stadig nærmere et nyvalg.

Stefan Löfven får mer tid på seg til å stable en regjering på beina, avgjorde Riksdagens leder tirsdag.

Det har den siste uken vært bevegelse i samtalene mellom Socialdemokraternas leder og fungerende statsminister Stefan Löfven og de to sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna om blokkoverskridende regjeringssamarbeid.

Tirsdag hadde Centerpartiets leder Annie Lööf en kronikk på trykk i Aftonbladet, der hun kalte tilbudet fra Löfven «et skambud».

Löfven svarte senere på dagen at Socialdemokraterna kommer til å bevege seg, for å få regjeringen i havn.

– Jeg vil ikke kommentere noe tilbud. Men vi har gitt et seriøst tilbud, men det er ikke noen hemmelighet at vi har forskjellige oppfatninger i en rekke saker. La oss nå alle anstrenge oss, nå kan vi sette oss ned og forhandle. Alle partier må gi og ta. Ingen kommer til å få alt, sier Låfven, ifølge SVT .

Frist ut uken

Det er Centerpartiets leder Annie Lööfs åpning for å støtte en sosialdemokratisk regjering som har skapt ny dynamikk i prosessen. Men hun har stilt klare vilkår for slik støtte.

– Nå er det opp til Socialdemokraterna å bevise om de virkelig vil ha et blokkoverskridende samarbeid eller ikke, sier Lööf.

Hun gir Löfven frist ut uken for å komme med et bedre tilbud.

– De sa at de var rede til å komme oss i møte på noen punkter i løpet av mandatperioden. Det er helt utilstrekkelig, sier Lööf til nyhetsbyrået TT.

Hun krever en skikkelig kursendring fra Socialdemokraterna for ikke å stemme nei i den obligatoriske statsministeravstemningen som venter i Riksdagen hvis partiene blir enige om regjeringssamarbeid.

Sverigedemokraterna i kulden

Snart tre måneder etter valget i Sverige, står landet fortsatt uten en ny regjering. Sverigedemokraternas store oppslutning betydde at ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall. Det er nemlig ingen av partiene som vil samarbeide med partiet.

Siden har forskjellige regjeringssonderinger vært prøvd – og feilet. Senest ut har vært samtalene mellom de borgerlige partiene Centerpartiet (C) og Liberalerna (L) og Stefan Löfvens Socialdemokraterna (S).

Begge de borgerlige partiene har sagt seg villige til å slippe frem som Stefan Löfven som statsminister, mot løftet om reelt politisk gjennomslag, skriver Aftonbladet .

Det første tilbudet til fra Löfven til Annie Lööf ble kontant avvist av Centerparti-lederen.

«For å ta ansvar og forsøke å bryte opp denne fastlåste situasjonen har Centerpartiet, i likhet med Liberalerna, tatt den vanskelig beslutningen med å overveie muligheten for å slippe frem Socialdemokraterna til å danne regjering og få statsministeren (...) Socialdemokraterna har kommet med et skambud når det gjelder en rekke av de politiske kravene som Centerpartiet har foreslått. Om dette er det endelige svaret kommer Centerpartiet til å stemme nei til Stefan Löfven. Til tross for dette er vi klare til å ta ansvar og gi Socialdemokraterna en siste sjanse», skriver Löof i kronikken i Aftonbladet .

Mot nyvalg

Hverken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven har hittil klart å sondere seg fram til et opplegg Riksdagen kan godta.

I morgen skal Stefan Löfven og talsmann Andreas Norlén møtes. Dersom Löfven har et regjeringsalternativ å presentere, vil talsmannen legge frem forslag til statsminister for Riksdagen.

Faller samtalene med Centerpartiet og Liberalerne sammen, og Löfven ikke klarer å presentere et regjeringsalternativ, rykker Sverige stadig nærmere et nyvalg.

Totalt må de folkevalgte stemme ned fire mulige regjeringskonstellasjoner for at et nyvalg skal utskrives. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning.