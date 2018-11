FORSVARER SEG: Theresa May forsvarte brexit-avtalen i Underhuset onsdag. Men avtalen er «dødsdømt» ifølge hennes tidligere forsvarsminister Michael Fallon. Foto: HO / AFP

Britiske statsråders plan B: Ut av EU, men inn i EØS

UTENRIKS 2018-11-28T13:06:46Z

LONDON (VG) «Norway plus» seiler opp som det store temaet i slaget om brexit. Et økende antall statsråder i Theresa Mays regjering jobber nå for å forhandle Storbritannia inn i EØS-avtalen sammen med Norge.

Publisert: 28.11.18 14:06

Michael Fallon, tidligere forsvarsminister i May-regjeringen, sier det nå rett ut: Avtalen som May har forhandlet fram med EU i forrige uke, er «dødsdømt» og vil ikke få flertall i Underhuset 11.desember.

Regjeringens interne fokus skal nå være på hva som kan skje om avtalen faller. Statsminister May jobber som en løve for å få støtte til avtalen, men hun jobber i sterk motvind.

– Vår avtale er den best tilgjengelige avtalen, sa Theresa May i Underhusets spørretime onsdag ettermiddag.

Legger planer

Ifølge Financial Times er minst fire statsråder i gang med å legge planer for å fremme forslag om et britisk EØS-medlemskap, om avtalen faller om to uker.

En av dem er finansminister Philip Hammond, som har offentliggjort analyser om hvor skadelig Brexit er for hele den britiske økonomien.

Krymper økonomien

Ifølge Finansdepartementets analyse vil veksten stoppe opp, og den britiske økonomien krympe uansett utfall av avstemningen:

** Om 15 år vil britisk økonomi være 9,3 prosent mindre dersom Storbritannia går ut av EU i mars 2019 uten en avtale, og så kalt «hard Brexit».

** Om regjeringens egen plan mot alle odds vil bli vedtatt, vil økonomien likevel blø og være 3,3 prosent mindre enn alternativet, å forbli en del av det indre markedet.

Ifølge en opptelling i Guardian vil minst 94 medlemmer av May’s konservative parti stemme mot brexit-avtalen 11.desember.

Avviser folkeavstemning

Et alternativ har vært å holde en ny folkeavstemning om brexit-avtalen blir nedstemt, men også dette avviser May.

Hun sa i spørretimen onsdag at det ikke er tid nok for en folkeavstemning, før medlemskapet opphører av seg selv ved utløpet av oppsigelsen i mars neste år.

Ifølge Nick Boles, et konservativt medlem av Underhuset, er det mulig å henge seg på EØS-medlemskapet selv om Theresa Mays plan skulle bli vedtatt.

«Bare Norway Plus-planen kan berge Brexit», skriver han i et debattinnlegg onsdag morgen, i Financial Times.

Støtte fra Island

Den norske regjeringen har sendt noe ulike signaler om hvorvidt Storbritannia er velkommen inn i EØS-avtalen. Statsminister Erna Solberg (H) sa til VG i forrige uke at norske politikere ikke burde blande seg inn i den hete britiske debatten akkurat nå.

Men tirsdag kveld sa den islandske utenriksministeren Guðlaugur Þór Þórðarson at EØS-landene ikke burde avvise britisk medlemskap.

– Vi må være konstruktive og finne løsninger, sa han til BBC.