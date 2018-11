SIKTET FOR SVINDEL: Solskinnshistorien til Johnny Bobbitt Jr (t.v) og paret Kate McClure (i midten) og Mark D'Amico (t.h) har slått sprekker. Nå er alle anklaget for tyveri og bedrag. Foto: HO / TT NYHETSBYRÅN

Tre siktet for å ha funnet opp solskinnshistorie

UTENRIKS 2018-11-15T23:44:59Z

Et kjærestepar og en hjemløs mann er siktet for å ha gått sammen og funnet på historien som resulterte i over 400.000 innsamlede dollar fra gavmilde mennesker.

Publisert: 16.11.18 00:44

I 2017 skrev VG om hjemløse Johnny som brukte sine siste dollar på å hjelpe en kvinne som sto fast i veikanten .

Den rørende historien gikk verden rundt i media ble delt i sosiale medier, og over 400.000 dollar, rundt 3,4 millioner kroner, ble samlet inn etter at kvinnen og kjæresten opprettet en innsamlingsaksjon på GoFundMe, der pengene skulle gå til den hjemløse mannen.

I september kunne VG imidlertid melde at paret var dømt til å betale et millionbeløp til mannen etter at de hadde brukt pengene de samlet inn på seg selv.

Nå er alle tre siktet for å ha funnet på historien, melder CNN torsdag. Ifølge aktor Scott Coffina i Burlington County, er de tre siktet for tyveri ved bedrag og for å konspirere til å begå tyveri ved bedrag.

Samlet inn over 400.000 dollar

Det hele startet altså da kjæresteparet opprettet en innsamlingsaksjon på nettet for å samle inn penger til «den hjemløse veteranen Bobbitt», som de hevdet hadde brukt de siste 20 dollarene sine til å kjøpe bensin til McClure, etter at bilen hennes stoppet langs en motorveivei utenfor Philadelphia.

På en pressekonferanse torsdag uttalte påtalemyndighetene i Burlington County at paret skal ha kjent Bobbitt i minst en måned før hendelsen, og at de ved noen tilfeller hadde gitt ham en kaffe eller tidollarseddelder han tigget, skriver The New York Post.

På samme sted skal McClure og Bobbitt ha posert for det rørende bildet etter at han angivelig kom henne til unnsetning med bensinpenger, som myndighetene nå sier var langt fra et spontant innfall.

«Ok, så det med bensin er fullstendig funnet på ... men mannen er ikke det. Jeg måtte finne på noe for å gi folk dårlig samvittighet», skal McClure ha skrevet til en venn i en SMS, bare én time etter at paret åpnet innsamlingskontoen.

Historien slo så sprekker i sommer, da aviser verden over meldte at Bobbitt saksøkte paret fra New Jersey, etter han angivelig bare skulle ha fått 75.000 av de totalt 400.000 dollarene som hadde kommet inn.

D’Amico og McClure skal blant annet ha brukt pengene på ny bil, designerklær og casinoer. Paret har på sin side sagt de holdt igjen pengene for Bobbitts eget beste, siden de hevdet han var avhengig av narkotika.

Meldte seg selv for politiet

Det var kjæresteparet som selv meldte seg for politiet onsdag. Bobbitt ble arrestert i Philadelphia. De tre risikerer dommer på mellom fem og ti år, uttalte Scott Coffina i pressekonferansen.

Ifølge CNN har etterforskerne gjennomgått over 67.000 tekstmeldinger i forbindelse med saken. Foruten meldingen fra McClure til vennen, skal paret ha skrevet om økende gjeld og pengeproblemer.

Da han ble spurt om trioen kunne ha sluppet unna om de ikke hadde begynt å krangle om fordeling av pengene, svarte han «det er en god sjanse for det», skriver CNN .

GoFundMe erklærte torsdag at alle de 14.000 som har donert penger vil få disse refundert.