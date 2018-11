STENGT E6: Her blir den 90 år gamle sjåføren pågrepet etter å ha kjørt på politiets spikermatte. Da hadde han kjørt flere mil i feil retning - i stor fart. Foto: Mikael Nilsson

90-åring kjørte i feil retning på E6 - måtte stoppes med spikermatte

UTENRIKS 2018-11-23T00:08:06Z

Mannen rakk å kjøre flere mil og forårsake at flere møtende biler måtte gjøre unnamanøvre, før han ble stoppet på E6 utenfor Malmö.

Publisert: 23.11.18 01:08 Oppdatert: 23.11.18 02:05

Den ville og farlige ferden begynte ved Öresundbroen i Malmö i 23-tiden torsdag. Da fikk politiet flere meldinger om at en bilist kjørte i feil kjøreretning.

– Ferden gikk nordover på E6 i sørgående kjørefelt i høy hastighet. Møtende biler måtte unnvike, sier pressetalsperson for politiet region syd, Anna Göransson til Aftonbladet .

En bilist måtte kjøre i grøften for å unngå å kollidere med bilen, flere patruljer ble kalt inn, og etter hvert ble hele E6 stengt i sørgående retning.

– En spikermatte ble lagt ut, og det fikk ønsket virkning, sier Göransson.

Den 90-årige føreren ble til slutt stoppet nord for Löddeköpinge, fire mil fra Malmö. Ett av kjørefeltene i sørgående retning ble åpnet igjen rett etter at mannen ble stoppet, men politiet opplyser om at det ble store trafikale forstyrrelser som følge av hendelsen.

– Mannen er tatt hånd om av politiet og er mistenkt for brudd på veitrafikkloven, sier pressetalskvinnen.