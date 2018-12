I RETTEN: Flere av turnerne som hevder de har blitt utsatt for overgrep av den tidligere OL-legen, Larry Nassar satt sammen i rettssaken mot Nassar. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/ NTB scanpix

Amerikansk turnorganisasjon er konkurs etter overgrepsskandale

Den amerikanske turnorganisasjonen USA Gymnastics erklærte seg konkurs onsdag.

Det skriver NBC News . Konkurserklæringen kommer i kjølvannet av overgrepsskandalen vinteren 2017 , der flere hundre amerikanske turnere hevdet de var blitt utsatt for seksuelle overgrep. Den siste tiden har organisasjonen slitt økonomisk og skandalen har ført til at flere av toppsjefene i USA Gymnastics har trukket seg fra sine stillinger.

Advokaten som representerer 180 av dem som sier de har blitt utsatt for overgrep av den tidligere OL-legen Larry Nassar , John Manly sier ifølge NBC News at konkurserklæringen var «et uunngåelig resultat for en organisasjon som ikke er i stand til å beskytte medlemmene sine mot overgrep.»

– Ledelsen i USA Gymnastics har bevist at de både er moralsk og økonomisk konkurs. De har pådratt og fortsatt å påføre ufattelig smerte til ofrene og deres familier, sier han ifølge den amerikanske nyhetskanalen.

Tidlig i år ble den tidligere OL-legen Larry Nassar dømt til 175 års fengsel for overgrep mot 168 personer, hvor av flere er mindreårige. I oktober i år ble også den tidligere presidenten av turn organisasjonen Steve Penny arrestert, siktet for å ha tuklet med beviser mot Nassar.

