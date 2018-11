Spektakulære mumie-funn

Etter et halvt år med hemmelige utgravinger, presenterte egyptiske myndigheter denne helgen et helt nytt mumiefunn.

– Dette er en viktig brikke i puslespillet om Egypt . Nå har vi mumier fra minst to nye familier som kan plasseres inn i historien, med 750 års mellomrom, sier egyptolog Anders Bettum om funnet i Egypt.

Denne helgen åpnet egyptiske myndigheter en over 3000 år gammel grav i Luxor. Inne i graven fant de tre kister - to fra det 17. dynastiet, og en fra det 18. dynastiet, 750 år senere.

To av kistene er rikt dekorert, med tegninger og hieroglyfer.

Ingen halvsøster

I nesten et halvt år arbeidet arkeologer med å fjerne 300 meter med grus og stein for å åpne gravkammeret. Foruten de tre kistene fant de også fem masker og et tusentalls masker fra 18. dynasti.

Bettum har hørt om utgravingen en stund, og var nysgjerrig på hva de ville finne.

– Jeg vet at man har lett etter graven til Ankhsenamon, halvsøsteren og kona til Tutankhamon. Hadde de funnet den hadde det vært virkelig spennende. Men dette er også interessant, sier han.

1 av 5 HVIT KISTE: Hvite kister er stilen som gjaldt tidlig i det 18. dynastiet, forteller egyptolog Anders Bettum. - De har vi bare 20 av fra før, så det er et spennende funn, sier han. KHALED DESOUKI / AFP

– Det 17. dynasti var et erobrerfolk som antagelig kom fra Palestina-området og ble herskere over delta-området nord i Egypt. Denne graven ser ut til å være fra den historiske fasen, sier Bettum.

Brukte gamle graver om igjen

Deretter, 750 år senere, ble gravkammeret gjenbrukt i begravelsen av en person fra det 18. dynastiet. Da har egypterne kastet ut erobrerne fra det forrige dynastiet, og landet blir et mektig imperium.

Det var ikke uvanlig å gjenbruke gamle graver.

– Idealet var et enhver embedsmann skulle få nye kister og ny grav. Men etter å ha holdt på med samme gravtradisjon i et par tusen år var fjellene gjennomhullet, og det var kister over alt. Spesielt fra 1200 år f.Kr. ble dette vanlig.