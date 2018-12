LEK OG MORO: Jentene i Alexandra er i gang med trening. Snart blir det egen jenteliga i den sørafrikanske fattige bydelen av millionbyen Johannesburg. Foto: Helge Mikalsen

Her blir 2500 jenter smittet med hiv hver uke

UTENRIKS 2018-12-01T09:10:40Z

ALEXANDRA/JOHANNESBURG (VG) Det bor 50 millioner mennesker i Sør-Afrika. 7,2 millioner av disse lever med hiv. Ingen land har en tilsvarende epidemi. Lørdag, på Verdens AIDS-dag, besøker statsminister Erna Solberg Sør-Afrika

Publisert: 01.12.18 10:10 Oppdatert: 01.12.18 11:54

Phindile Molotsane (30) fikk sjokk da hun like etter fødselen av sitt første barn, fikk vite at hun var HIV-smittet. 16-åringen ble en del av en ulykkelig statistikk for Sør-Afrika. Unge jenter som er HIV-smittet.

– Det tre første årene fornektet jeg det helt. Lot som ingenting. Men da jeg kjente at jeg liksom hadde influensa døgnet rundt, forsto jeg at jeg trengte behandling og medisiner. Det verste er stigmaet, at folk snakker om deg fordi du lever med hiv, sier Phindile.

Hun har født et barn til, men ingen av dem bærer smitten i seg, sier den 30 år gamle kvinnen.

Hun jobber i dag med opplysning og hjelp til unge kvinner som har fått beskjed om at de er HIV-smittet, og som føler skammen det ofte er å bli pekt på som smittet av HIV-viruset.

– Det er mange som har det som meg. Hver uke blir 2500 jenter mellom 15 og 24 år smittet i Sør-Afrika. Mange opplever det samme jeg gjorde til og begynne med. De fornekter det.

Føler meg deprimert

– For meg hjalp det at både min mor og far har smitten i seg. I min familie snakke vi åpent om det, men det har ikke alltid vært slik, sier Phindile som ikke føler seg frisk selv om medisinen holder henne fysisk frisk.

– Ofte får jeg mareritt, kaldsvetter om natten. Og jeg føler meg deprimert. Slik er det bare. Ingen slipper unna bieffektene av HIV- og AIDS sykdommen, sier hun.

Alle vi snakker med som jobber med sørafrikanske barn og ungdom er dypt bekymret for det som skjer rundt dem. At antallet unge kvinner som blir smittet av HIV-viruset øker i det sørlige Afrika, er skremmende.

I dag deltar Erna Solberg på Verdens Aids dag i Sør-Afrika. I skyggen av statsministerens lek og moro med 200 barn på idrettsplassen i Alexandra Township, skjuler det seg en humanitær krise. Hiv og AIDS som nådeløst rammer barn og unge.

Og som tapper Sør-Afrika for menneskelige-, sosiale- og økonomiske ressurser. Store gutter og voksne menn som presser ungjenter til sex, med vold eller ved å lokke jentene med penger og gaver.

– Det er tragisk. Selv med alt vårt arbeid for å opplyse og oppfordre til brukt av prevensjon, øker tallet på jenter som blir HIV-smittet. Voksne menn som «kjøper» småjentene kalles for «Blessers». Jentene klarer ofte ikke å stå imot. Det offisielle Sør-Afrika må våkne. Skal økonomien vokse, må vi være friske, sier Leonora Mathe.

Inkatha drepte ANC medlemmer

Da VG besøkte Alexandra Townshipen torsdag opplevde vi helt andre forhold enn da det var kamper på liv og død her, forut for det første demokratiske valget i Sør-Afrika i 1994. For 25-år siden var Alexanda et tilholdssted for de mest ytterliggående Inkahta-tilhengerne, utgått fra Sør-Afrikas største stamme, zuluene. Det var stort sett no-go-zone for alle på kveldstid. Inkhata-partiet med våpenstøtte fra apartheidregimet, drepte ANCere og folk som kjempet for et demokratisk Sør-Afrika.

I dag er det flere områder med velholdte hus og hager i et noenlunde godt fungerende lokalsamfunn. Kriminaliteten fins der fremdeles, men den største fienden og den viktigste kampen som foregår, er nå å bekjempe HIV- og AIDS. Spesielt blant unge jenter.

Når Erna Solberg etter å ha besøkt Alexandra, er det nettopp dette temaet den norske statsministeren vil ta opp i sitt innlegg, den alvorlige situasjonen for unge jenter og kvinner i det sørlige Afrika. Global Fund og sørafrikanske myndigheter vil være vertskap for paneldiskusjonen Solberg deltar i.

– Mye kunne sett helt annerledes ut. Korrupsjon bidrar til å ødelegge helsesystemet vår. Vi mangler AIDS- og hivmedisin fordi utro tjenere stjeler penger fra helsebudsjettet, sier Leonora Mathe (27). Hun er talsperson for TAC, en aktivist organisasjon under ANC-paraplyen, og som står for behandling og overvåkning av HIV- og AIDS-syke.

– Det er ingen grunn til å feire Verdens AIDS dag. Det ville være det samme som å si at sørafrikanske politikere jobber hardt for å utradere denne sykdommen. Det gjør de ikke, men bruker store ord når de snakker om det. Pengene som skal gå til behandling og forebygging forsvinner som regel i noens lommer. Det må dere si til Norges statsminister, sier Leonora Mathe.

Ingen sørafrikansk president, fra Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma eller den nåværende presidenten, Cyril Ramaphosa, har lagt nok innsats i å bekjempe hiv og AIDS.

Mbeki og Zuma slet med å forstå hva som forårsaket smitten. Det er et kjent og akseptert faktum.

– Det er også et faktum at alle familier har ett eller annet medlem som er HIV-smittet. Vi må snakke høyt om det, også til jenter og gutter som er så unge at det ikke aner hva vi snakker om. Det må feste seg hos dem, at å ha sex med voksne eller store gutter er galt og at de kan bli syke av det, sier Phumzile Twale (45).

I 15 år har hun jobbet med barn og unge gjennom Field Band Foundation i Alexandra, en ildsjel i arbeidet med å arrangere danse-, fotball- og musikkoppvisningen for Erna Solberg.

– Ungene som kommer til oss for å bli med på aktivitetene kommer fra hjem med dårlige kår. Mange er foreldreløse hvor kanskje en storesøster tar seg av de mindre søsknene, andre bor hos en bestemor. Det er en stor ære for meg å få bidra til at disse barna får noe annet å tenke på enn en fattig hverdag, sier Phumzile Twale.

«En vinner er en drømmer som aldri ga opp» Nelson Mandela

Å se over hundre småjenter mellom til og tretten år som trener for å kunne bli med en fotballiga for jenter, er en herlig opplevelse. Her er kaotisk lek og samhold. En salig blanding av rytme, timing og en teknikk som ikke henger med. På beina har jentene alt fra flotte fotballsko, utslitte joggesko og tøfler, eller en på hver fot. Noen gjør det enkelt og spiller barbeint.

– Er det ikke herlig. Dette showet kan den norske statsministeren glede seg til. Det har hun garantert ikke sett før. Jeg gleder meg virkelig til at Erna Solberg får oppleve hvor lite som skal til for at barn kan få selvtillit og nyte følelsen av å bli sett, sier Phumzile.