LUFTIG ALKOHOLPROBLEMATIKK: Siden august 2017 har det vært 19 tilfeller der Japan Airlines-piloter har strøket på selskapets alkoholtester. Foto: Reuters

Japansk pilot tatt med ti ganger for mye alkohol i blodet

UTENRIKS 2018-11-17T01:05:25Z

Nå introduserer Japan Airlines nytt system med utåndingsprøver på utenlandske flyplasser.

Problemer med berusede piloter har fått to av Japans største flyselskaper til å uttrykke bekymring.

I slutten av oktober ble Japan Airlines -piloten Katsutoshi Jitsukawa arrestert av britisk politi på Heathrow flyplass etter at han ble tatt med ti ganger så mye alkohol i blodet enn hva britisk luftfartslov tillater, melder The Japan Times.

Dette skjedde bare dager etter en All Nippon Airways-pilot hadde forårsaket at fem flyginger måtte utsettes, fordi et stort alkoholinntak kvelden før gjorde ham ute av stand til å fly.

Siden august 2017 har det vært 19 tilfeller der Japan Airlines-piloter har strøket på selskapets alkoholtester, ifølge flyselskapets talsperson. Som et resultat av dette har tolv flyginger blitt forsinket, der de ikke har klarte å stille med alternativ besetning, melder BBC.

– Vi føler oss dypt ansvarlige for å forårsaket denne hendelsen, som aldri skal skje, uttalte Japan Airlines-president Yuji Akasaka på en pressekonferanse, og la til at piloten ville bli utsatt for kutt i godtgjørelse for bli tydeliggjort sitt lederansvar.

Ingen japansk lov for piloters alkoholinntak

BBC skriver japansk lov hittil ikke har hatt noen grenser for piloters alkoholinntak. Det har istedenfor vært opp til flyselskapene å avgjøre begrensningene for piloters alkoholinntak i forbindelse med arbeidet.

Etter hendelsen har Japan Airlines endret reglene sine. Blant annet har de endret forbud om alkoholinntak fra 12- til 24 timer før flyreise for pilotene. Begge flyselskapene lovet også fredag å bruke strengere alkoholtester for piloter og bruke nytt testutstyr.

Nå har imidlertid begge flyselskapene også bedt myndighetene om å stramme inn reglene for alkoholinntak for flymannskap.

Nye utåndingsprøver

I rapporten Japan Airlines har levert til myndighetene kommer det frem at de skal introdusere nye utåndingsprøver på utenlandske flyplasser denne måneden, og at de vil straffe piloter som blir tatt i edru-tester. De vil også at arbeidere på bakken, som ingeniører, skal begynne å bli alkoholtestet, skriver BBC.

I samme rapport kom det frem at piloten som ble arrestert på Heathrow, hadde jukset på alkoholtesten før takeoff, og en av de to at kapteinene han fløy med ikke overvåket testen riktig.

Det nye systemet er allerede på plass på Heathrow og innenlandsflyplasser i Japan. Systemet vil bli introdusert på andre flyplasser 19. november.