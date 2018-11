STORMØTE: Donald Trump og Vladimir Putin skal etter planen møtes i forbindelse med G20 i Buenos Aires i slutten av måneden. Nå truer Trump med å avlyse. Foto: Ludovic Marin / Reuters

Trump truer med å avlyse møte med Putin

Den amerikanske presidenten vurderer å avlyse det planlagte møtet med Vladimir Putin i Argentina etter at Russland søndag kapret tre ukrainske marinefartøy i Svartehavet.

I et intervju med Washington Post sier Donald Trump at han «ikke liker aggresjonen» fra den russiske marinen i helgens sammenstøt utenfor Krim-halvøya.

– Jeg liker ikke aggresjonen i det hele tatt. Europa bør ikke like aggresjonen. Og Tyskland bør ikke like den, sier Trump til avisen.

Nå sier Trump at det er en reell mulighet for at det planlagte møtet med Russlands president Vladimir Putin blir avlyst.

– Jeg får full rapport i kveld. Det vil bli avgjørende. Kanskje jeg ikke engang vil avholde møtet, sier Trump til Washington Post.

Russerne kapret to ukrainske marinefartøy og en taubåt ved Kertsjstredet mellom Azovhavet og Svartehavet, etter påstander om at fartøyene skal ha gått inn i ulovlig farvann. 24 ukrainske sjømenn er også pågrepet av den russiske kystvakten. Ukraina har innført unntakstilstand i 10 av 27 regioner i landet som følge av hendelsen.

Mens Ukrainas president Petro Porosjenko har bedt vestlige land om å skjerpe sanksjonene mot Russland, har russiske myndigheter anklaget Ukraina for å fremprovosere hendelsen. Ukraina har erkjent at tre av mannskapet var agenter på et etterretningsoppdrag.

Møtet mellom Trump og Putin skal etter planen finne sted i Buenos Aires, parallelt med G20-møtet 30. november til 1. desember.

