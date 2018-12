NABO: Brian Melanson (40) lever livet i naturen, som Gjermund Røsholt som ble rammet av bjørneangrep. I hytta 100 kilometer unna var han familiens nærmeste nabo. Foto: Mattis Sandblad / VG

Pelsjegerens nabo: Familien levde drømmen ute i naturen

UTENRIKS 2018-12-03T01:47:19Z

WHITEHORSE (VG) Den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt levde et liv i villmarken, langt fra nærmeste by. Da en grizzlybjørn angrep hans kone og datter, tok det et døgn før hjelpen kom fram.

Publisert: 03.12.18 02:47

Brian Melanson (40) vet akkurat hvordan det er å være isolert ute i ødemarken. Det beste han vet er å våkne opp tidlig om morgenen i hytta han har bygget selv til seg, kona og datteren, koke kaffe, og komme seg ut i villmarken, forteller han.

Han lever som pelsjeger i Yukon – en livsstil han har delt med Gjermund Røsholt, som mistet sin kone og sin 10 måneder gamle datter i et grizzlyangrep mandag. Familiene var naboer, og har blitt godt kjent.

– Vi snakket mye sammen, man møter ikke andre der ute ansikt til ansikt – de var våre nærmeste naboer, men de var omtrent 100 kilometer unna. Han var der ute med kona og med datteren. Det er det vakreste livet du kan leve, og den beste måten å komme nær hverandre på, sier han.

Bakgrunn: Adele (10 md.) og Valérie (37) døde i bjørneangrepet i Canada

Han sier Gjermund og familien levde drømmen. Som pelsjeger lever man av det man sanker, langt fra bråket og maset i byene. Noen reiser ut i villmarken i noen uker, andre reiser ut i hele sesonger.

– Jeg bor også der ute med min kone og datter, og vi har møtt på bjørner før. Så dette treffer nært.

Ventet et døgn på hjelp

Det var mandag at politikontoret i det lille tettstedet Mayo mottok et nødsignal. Det kom fra den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt, ved Einarson Lake, 300 kilometer med villmark unna. Han formidlet den grusomme beskjeden om at hans kone og datter var drept av en grizzlybjørn.

Da angrepet skjedde, var Røsholt ute og sjekket fellene i jaktområdet. Han støtte på bjørnen omkring 100 meter fra hytta, og var nødt til å skyte den i selvforsvar.

Men Einarson Lake ligger langt unna alle hjelpeinstanser. For å komme dit, må man ta seg ut med småfly. Og det blir tidlig mørkt nord i Canada om vinteren.

– Da han hadde kommet seg tilbake til hytta og aktivert nødalarmen var det allerede mørkt, og det var no-fly-zone med dårlig vær. Så han var der med kona og datteren og den døde bjørnen i over et døgn. Han ble hentet etter lunsjtid tirsdag, sier Melanson.

Han blir stille en stund, før han fortsetter.

– Det er grusomt. Jeg vet ikke om jeg personlig hadde hatt styrke til å komme meg igjennom den situasjonen.

Selv ble han varslet om tragedien tirsdag morgen, mens Røsholt fortsatt var på hytta. Det første han tenkte var at han måtte gjøre noe – men det var ikke mye han kunne få gjort.

– Jeg tilbød meg å reise bort dit. Jeg tenkte, de er der ute, vi er i slutten av november. Han har fellene sine utover hele området. Han har en hel leir med mat, og alt sammen. Han skulle jo reise bort for vinteren. Men myndighetene som rykket ut hadde tatt seg av det, heldigvis.

– Gjorde alt rett

Melanson har på seg en stor pelsjakke. Det er er en 50 år gammel beverjakke, laget av First Nations, Canadas urbefolkning. Han og kona Megan (43) kommer begge fra Ontario, og kona er selv First Nation.

Hans første reaksjon da han hørte om tragedien, var å hjelpe til med det praktiske, men han var maktesløs. Det var ikke mye han kunne få gjort. Røsholt ble hentet ut, og lokale myndigheter har sperret av hytta som åsted for ulykken. Nå etterforskes saken videre av politiet.

– Han trenger tid nå, til å finne ut av hvordan han skal komme seg videre. Han må bare fokusere på å klare seg fra dag til dag, og kan ikke tenke på noe annet nå.

Røsholt og familien til Valérie Thé​orêt har blitt tilbudt krisehjelp fra myndighetene, og har alle sine nærmeste rundt seg, forteller Melanson, som har snakket med Røsholt etter angrepet. Familiene ønsker ro i tiden fremover.

Det er viktig for ham å få frem at Røsholt gjorde alt rett i situasjonen han var i, og at faren for bjørneangrep er en realitet man lever med ute i naturen.

– Han skjøt bjørnen som oppførte seg truende. Leiren var bjørnesikret. De kunne ikke ha gjort noe annerledes.

Melanson blir irritert når han hører diskusjoner på radio og TV, der en geolog hadde sagt at dette var unormal oppførsel fra en grizzlybjørn.

– Det er bare tull. Grizzlyer er rovdyr som gjør det de kan for å få tak i proteiner. Når vintrene har blitt så milde som de er nå, blir bjørnene desperate fordi de har gått rundt i to måneder uten vegetasjon å spise, uten at de har gått i hi fordi det er mildt. Da gjør de det de kan for å få tak i proteiner, sier han.

Normalt ville det vært 20 minusgrader eller mer i november i Yukon. Nå vipper temperaturen rundt fem minusgrader.

Har ikke fortalt det til datteren

Bjørneangrepet gjør sterkt inntrykk på Melanson både fordi han var glad i familien som ble rammet, og fordi de er så like hans egen lille familie. Han sier han selv har hatt flere «nære på»-opplevelser.

– Det kunne like gjerne vært oss. Jeg har skutt bjørn før, men bare fordi jeg måtte, ikke for jakt, forteller han.

Mens vi snakker om angrepet, sitter Datteren Tassen (5) i bilen og venter. Der ser hun på «My Little Pony». Hun kjenner også familien som er rammet. Og hun vet nok om livet i naturen til at Melanson frykter at hun skal forstå altfor godt hva som har skjedd. Han har ikke turt å fortelle henne om det enda.

– Datteren min kjenner livsstilen – hun bor der ute med oss, hun kjenner de fire typene bær i området vi kan sanke inn på høsten, hun kan bake brød, og hun kan vaske sine egne klær. Hun vet hvordan naturen fungerer, og hvor maten vår kommer fra, sier han.

Man lever med mange farer ute i naturen. Men Melanson sier man også får noe helt unikt igjen for det.

– Det var sånn kanadiere levde for mange år siden. Man knytter så sterke bånd, når man bare har hverandre. Jeg kan ikke gå en dag uten min kone – vi er bestevenner, kjærester men også samarbeidspartnere. Man knytter noen unike bånd ute i villmarken som ikke alle kan forstå.

Innen familien hans skal reise i begravelsen, må han ha funnet ut hvordan han skal fortelle datteren hva som har skjedd. Men foreløpig har han selv nok med å klare seg gjennom hverdagen.

– Jeg håper at datteren min en gang kan fortsette denne livsstilen. Men det aller viktigste for meg, er at hun vokser opp til å bli en sterk dame som kan da de rette valgene i livet, og som tar kontroll i pressede situasjoner.

En hel by i sorg

Bjørneangrepet har gjort sterkt inntrykk på befolkningen i den byen Whitehorse. Tre fjerdedeler av befolkningen i Yukon bor her, og det er her pelsjegeren og kona hadde sin base når de ikke var ute i villmarken.

– Mange vet ikke at vi bare har rundt 30 000 mennesker i Yukon, og området vi bor i er omtrent på størrelse med California – så vi er et lite samfunn. Når det skjer en så grusom tragedie som denne, så påvirker det hele samfunnet, sier ordfører Dan Curtis i Whitehouse.

Valérie Thé​orêt jobbet som fransklærer på École Whitehorse Elementary, før hun tok ut permisjon og reiste til hytta i villmarken sammen med datteren og mannen. Det franskkanadiske miljøet har holdt en privat minnestund, og er i dyp sorg. Hele byen føler med dem, sier ordføreren.

– Selv om ulykken ikke skjedde her i byen, går det inn på oss alle her. Vi står hverandre veldig nært. Og dette var mennesker som var veldig aktive i lokalsamfunnet. Familien trenger privatliv nå, det skal vi respektere. Men de er i tankene til alle ikke bare i Whitehorse, men hele i Yukon.

– Hadde respekt for naturen

Ordfører Curtis fikler med en brosje med byvåpenet på. På brosjen er det en ravn og en ulv, som representerer områdets mange First Nations, som er Canadas urbefolkning.

– Det har ikke noe å si hvor du kommer fra her – flytter du hit, blir du omfavnet av lokalbefolkningen. Vi har en stor befolkning av First Nations – de har alltid vært veldig inkluderende, og vi prøver å følge den tradisjonen.

Livet pelsjegerne lever, kan sammenlignes med livet urbefolkningen lever sier han. Han trekker fram den dype respekten familien viste for naturen.

– Noe av det som gjør dette stedet spesielt, er dyrelivet her. Vi bor i nord. Og denne familien omfavnet de verdiene vi har, og levde dette livet. Det er noen besøkende som kommer og ikke viser de samme verdiene som denne familien har. Dette var deres hjem.

Han sier, som Melanson, at familien gjorde alt rett.

– Min forståelse er at de gjorde alt riktig – de var veldig flinke til å leve i naturen, og de hadde en stor forståelse for skogen. Men dessverre kan tragedier forekomme.