Fjernsynet er fortsatt den fremste informasjonskilden til veldig mange russere, særlig for eldre og folk som bor i distriktene. Kanalen «78» mener deres dekning av politikk er helt upartisk. Foto: Harald Henden

Media gir Putin valgseier

Publisert: 17.03.18 11:06

ST PETERSBURG (VG) Russiske TV-kanaler og aviser bidrar til å stille Putin i et godt lys for velgerne. Noen av dem handler på direkte instruks fra Kreml.

Det er hektiske dager i redaksjonen hos St Petersburgs største TV-kanal foran søndagens store begivenhet, presidentvalget. Produsenter og inspisienter småløper mellom studio og kontrollrom med hodetelefoner halvveis over ørene og utskrifter av kjøreplaner under armen.

– Valgnatten er store greier! Vi har et kjemperigg planlagt, med 200 involverte i sving, forteller sjefredaktør Aleksandr Anushkin ( 41) til VG, og forløser med det et ganske åpenbart spørsmål.

– Er det egentlig så mange som lurer på hvem som kommer til å vinne…?

– Nei, og for Guds skyld, jeg både tror og håper det blir Putin. Men vi kan by på et skikkelig nymoderne høyteknologisk show med masse reportere i felt, forklarer han entusiastisk.

Fakta ENDA MINDRE PRESSEFRIHET Russland ligger på 148. plass av 200 land for pressefrihet i verden, og klassifiseres som «ikke fritt». Etter annekteringen av Krim og fremferden i Øst-Ukraina i 2014 har det vært en økning i propagandistiske elementer i russiske nyhetskanaler, og båndene mellom Kreml og media har blitt enda tettere. ( Kilde: FN , Reportere uten grenser, Freedom House )

Fortalte om Kreml-styring

Når den sittende president Vladimir Vladimirovitsj Putin etter alle solemerker straks kan ta fatt på nok en seksårsperiode som Russlands president, er det godt hjulpet av særlig statskontrollert media.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch skriver at den «disproposjonalt fordelaktige mediedekningen av det styrende partiet» er en viktig forklaring på hvorfor valget i Russland ikke kan sies å være rettferdig.

I fjor gikk tidligere redaktør i russisk statseid fjernsyn, Dmitrij Skorobutov, ut og fortalte hvordan Kreml direkte og ofte i detalj, «bestilte» hvordan valg skulle dekkes, hvem som skulle få taletid, hvilke tema som skulle dekkes, og hvilke saker som skulle forbli urørte.

Fakta PSSSST! Medieseier Etter at det uavhengige statistikkbyrået Levada ble nektet å publisere meningsmålinger, står kun de statsfinansierte gallupinstituttene igjen. De forespeiler nå en trygg seier for Putin, med rundt 7 av 10 velgere bak seg. Russiske Google tok det et hakk videre, da de allerede i januar annonserte Putin som vinneren av valget, som tross alt ikke finner sted før førstkommende søndag, 18. mars.

Putin hevet over hverdagspolitikken

Sjefredaktør Aleksandr Anushkin i «78» har jobbet mer enn 20 år i russisk media, både i statlige og reklamefinansierte kanaler, og leder nå den halvt år unge høybudsjetts mediestatsingen i landets nordvestlige region. Kanalen betegner seg som uavhengig.

Fra lokalene med fantastisk utsikt ned på elva Neva og byens karakteristiske sjelfulle tak, sier Anushkin seg uenig i påstanden om skjev mediedekning av presidentkandidatene i Russland.

– Jeg ser en helt lik dekning for alle kandidatene, selv på statskanalene. Jeg forklarer stadig kritikere, for eksempel utlendinger, at det står i russisk valglov at alle kandidatene skal ha lik mulighet til å nå frem til folk. Hvis ikke de får det, er det brudd på loven! forklarer mediemannen til VG.

Kampanjevideoer for både Titov, Sobtsjak og Grudinin forekommer ganske riktig selv på statskanalen Russia24, men to dager før valget er langt mer sendetid viet til timeslange dokumentarer om «Putins seire» - blant andre om annekteringen av Krim.

At én av kandidatene i årets valg, den sittende presidenten, aldri deltar i fjernsynsdebatter med de andre kandidatene, synes ikke 78-redaktøren er rart.

– Putin gjør aldri debatter, sånn er det bare, flirer Anushkin og trekker på skuldrene.

Putin-tilhenger

Redaktør Aleksandr Anushkin sier han ikke legger seg opp i hvilke politiske sympatier hans rundt 500 ansatte har. Sjefen for kanalen har likevel gjort det helt klart at han er regimetro, og forteller hvorfor.

– Nå skal jeg si noe ærlig: Jeg er sinnsykt glad for at jeg er en hvit mann, at jeg er streit, og at jeg er ortodoks troende, at barna mine er hvite, troende russere. Jeg er ikke rasist, ikke på noen som helst måte. Men jeg vil bevare muligheten for russere til å være stolt over vår nasjonale og kulturelle identitet. Jeg reiser mye, til Finland, Tyskland, USA, og ser med egne øyne at dette ikke er tilfellet i utlandet.

Med ett ser sjefredaktøren nesten rørt ut.

– Den endringen Russland har gått gjennom siden 90-tallet, kan vi takke én sjef alene for.