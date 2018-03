VALG: På Cuba er det ventet at man for første gang på 59 år vil få en president som ikke tilhører Castro-familien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Cubas neste leder blir ingen Castro

NTB

Publisert: 09.03.18 06:28

UTENRIKS 2018-03-09T05:28:33Z

På tross av en dempet valgkamp ventes det at millioner av cubanere vil stemme ved ettpartistatens valg søndag. For første gang på 59 år blir det ingen Castro.

For en utenforstående er det lite som tyder på at et valg er rett rundt hjørnet på Cuba . Ingen reklamer. Ingen folkemøter. Det er ingen politikere som står på stand med ulike logoer og deler ut brosjyrer. Det førstnevnte er forbudt og det sistnevnte er poengløst ettersom alle kandidatene tilhører det ene partiet om finnes i landet. Eller så er de uavhengige kandidater på samme politiske linje.

Likevel ligger valgdeltakelsen i Cuba på 95 prosent, som i stor grad kan forklares med press fra myndighetene, forklarer en lokal journalist. Men i år er interessen for valget større enn vanlig, ettersom det er ventet at man for første gang på 59 år vil få en president som ikke tilhører Castro-familien.

Den sittende presidenten, 86 år gamle Raúl Castro , kunngjorde like før jul at han ikke stiller til gjenvalg for en tredje periode . Han overtok som president etter broren Fidel Castro i 2006.

Nysgjerrige

– Vi er veldige nysgjerrige på å finne ut hvem som blir den neste presidenten vår. Vi har alltid hatt ledere med sterke personligheter og tilstedeværelse. Nå aner vi ikke hvem vedkommende er, sier taxisjåfør Ernesto Balan.

Han er en av åtte millioner stemmeberettigede cubanere som skal velge 605 kandidater til den nye nasjonalforsamlingen. De skal også velge 1.265 delegater til 15 provinsforsamlinger.

Mange tror visepresident Miguel Diaz-Canel (57) blir den neste presidenten. Han er ingeniør og har tidligere også vært utdanningsminister.

Generasjonsskille

– Ingen har sagt at det blir han, men vi tror det ettersom det er ham Raúl har gitt de mest fremtredende stillingene de siste årene, sier en eldre kvinne i Havanna, som ønsker å være anonym.

Dersom han blir valgt, er det ikke ventet store endringer. Ikke bare er han en mann som er kjent for å fremme kontinuitet, men han vil kunne bli påvirket av Castro, som vil fortsette å være leder for Kommunistpartiet fram til 2021.

– De tilhører generasjonen som ga alt for revolusjonen. Nå er det på tide å bane vei for de yngre. Vi begår muligens noen feil, men vi må bli gitt en sjanse, sier student Yosvian Sanchez.

Men det er den nye nasjonalforsamlingen som skal velge den nye presidenten, så nysgjerrige cubanere må smøre seg med tålmodighet. De vil ikke få stilt nysgjerrigheten sin før 19. april.