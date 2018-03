KLAR TALE: Samantha Fuentes ble skutt i skolemassakren i Parkland 14. februar. Lørdag holder hun tale under våpenmarsjen i Washington D.C. Foto: THOMAS NILSSON, VG

Skolemassakren i Florida: «Jeg ble skutt og jeg overlevde. 17 ble drept. Nå skal vi sørge for at det aldri skjer igjen»

Publisert: 24.03.18 15:21

2018-03-24

PARKLAND, FLORIDA (VG) Hun ble skutt i låret. Hun har splinter fra massedrapsmannens kuler i hodet. Et dypt arr i kinnet. Blåmerker rundt øynene.

– Jeg trodde jeg var død. Jeg var sikker på at jeg skulle dø.

Samantha Fuentes (18) kavet rundt på gulvet i klasserommet, skutt i beina, med blod i hele ansiktet, hun så to av sine nære venner ligge døde ved siden av henne - og i det knuste vinduet øverst i døren skimtet hun Nikolas Cruz.

Selv om hun kjente ham, kjente hun ham ikke igjen.

Så uvirkelig og fjernt var det som skjedde på Marjory Stoneman Douglas High School 14. februar for Samantha.

De var akkurat i ferd med å fullføre skoletimen om hatgrupper og Holocaust da Cruz knuste ruten og skjøt vilt rundt seg.

Da drapsmannen fortsatte sitt grufulle tokt et annet sted, fikk hun låne en mobiltelefon til en venn. Hun ringte mamma.

– Jeg kunne så vidt høre henne hviske, sier Carmen Cruz.

– Samantha sa «Jeg er blitt skutt. Jeg elsker deg». Så ble det dødt.

Datteren kom hjem i live etter to døgn på sykehus. Nå på lørdag er hun en av hovedtalerne under den gigantiske våpenmarsjen i Washington D.C, hvor det er ventet hundretusener.

Fakta Skoleskytingen i Parkland 17 mennesker ble drept og 13 såret i massakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida 14. februar.

Gjerningsmannen Nikolas Cruz (19) utløste brannalarmen og åpnet ild mot folk som strømmet ut i gangene kort tid før skoledagen var over.

Han var væpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida. Han var også utstyrt med gassmaske, røykgranater og ammunisjon.

FBI ble varslet om Cruz i fjor da han hadde kommentert på YouTube at han ville bli en «profesjonell skoleskytter». På 19-åringens Instagram-konto lå det flere våpenbilder.

FBI og politiet fulgte ikke opp en rekke varsler om Cruz. Justisminister Jeff Sessions har bedt om en gransking.

National Rifle Association (NRA) har saksøkt Florida for diskriminering av unge etter at de innførte en lov som hever aldersgrensen for kjøp av rifler og automatgevær fra 18 til 21 år. De fleste gir Parkland-ungdommen æren for å ha omvendt politikerne.

– Mine skader vil alltid være en fysisk påminnelse om hva som skjedde den dagen. Men arrene hjelper oss å komme oss videre. Jeg ble skutt og jeg overlevde. Det skjer ikke ofte. Jeg var fem centimeter fra å miste livet. 17 ble drept. Nå skal vi sørge for at dette aldri skjer igjen, sier Samantha Fuentes.

Hun møter VG på en kafé i idylliske Parkland i Florida . Det er over en måned siden massakren. Det er en nydelig kveld. Samantha har med sin mor. Etter massakren, har hun sørget for å aldri å være alene. Ensomhet skremmer henne.

Lyder også. Når det smeller i eksosanlegget i en bil like ved, hopper hun kraftig til.

– Høye lyder gjør at jeg friker ut. Alt er et mulig sted for en skuddepisode for meg nå. Dette kommer til å ta tid, sier Samantha, som går i terapi.

Men den beste terapien er endringene hun og de andre overlevende fra Parkland har fått til. Florida har allerede endret våpenlovene sine.

Debatten raser i hele landet. Det kommer mer, mener Samantha.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø

– Vi vil ha bort alle politikere ut som ikke representerer oss. På skolen vår går intelligente, veltalende, unge mennesker, og vi har ideer, perspektiver, nye metoder og teknikker slik at vi kan få til endringer. Dette er den store forskjellen fra tidligere skoleskytinger hvor kun foreldre og lærere har snakket etterpå. Nå er det elevene selv som har tatt ordet og sier «aldri mer». Dette blir et vendepunkt i amerikansk historie, sier 18-åringen med overbevisning.

Men det er alltid en ulempe ved å stikke seg ut. I likhet med en annen frontfigur i ungdomsbevegelsen, David Hogg, er hun blitt utsatt for de mest skremmende påstander fra både våpenentusiaster og konspirasjonsteoretikere.

– De har sagt at jeg er innleid skuespiller. At blåmerkene i ansiktet mitt er sminke. At skoleskytingen aldri har skjedd. En har sagt at jeg er 26 år og egentlig fra Montana. Noen har til og med hevdet at jeg er mann. Ja, det har vært trusler og fornærmelser, men det har også vært en overveldende støtte fra hele verden. Dette er bare begynnelsen på noe som til slutt blir fantastisk, sier Samantha Fuentes.

Hun kjente drapsmannen ganske godt, før han ble sparket ut av skolen. Han var nær venn med noen av hennes venner. De festet sammen.

– Jeg likte ham aldri. Han var ekstremt rasistisk og slem. Jeg husker blant annet han sa til meg en gang at «kom deg tilbake til landet du kommer fra».

Likevel kjente hun ham ikke igjen da han prøvde å drepe henne. Det var først på sykehuset at en politimann fortalte henne hvem som sto bak drapene.

– Jeg var i sjokk i dagevis. Det tok en uke før jeg forsto hva som hadde skjedd, forteller Samantha.

Hun dro aldri tilbake til skolen, fordi hun føler ikke det er rett for henne, og fordi hun kan fullføre semesteret med nettstudier.

En dag ringte det i morens telefon. Det var president Donald Trump .

Samantha Fuentes ble ikke akkurat imponert over hva hun hørte i den andre enden.

– Han sa en del ting som man ikke skal si til et skuddoffer. Det første han sa var at drapsmannen var en «sick puppy». Om meg sa han at det var «a close one», altså når han snakket om hvor nær jeg var å dø. Av en eller annen grunn kalte han meg også «honey». Han sa også at han hadde hørt at jeg var veldig fan av ham og at han var veldig fan av meg, sier Samantha, og rister på hodet. Moren gjør det samme .

– Presidenten mangler evne til å ta hensyn til andres følelser. Han viser at han ikke har evnen til å trøste noen. Men, jeg hater ham ikke. Min holdning er at man må ikke like noen for å skape progresjon. La oss redde barns liv. Hvis han viser tegn på at han genuint ønsker dette, er jeg på hans side, sier Samantha Fuentes.

Så drar de hjem for å pakke. Washington venter.

– Jeg kommer til å dedikere all min tid til dette, sier Samantha Fuentes.

