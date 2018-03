Flere døde etter at en bro kollapset i Florida

Publisert: 15.03.18 19:52 Oppdatert: 15.03.18 21:58

UTENRIKS 2018-03-15T18:52:18Z

Flere biler er fanget og flere har mistet livet etter at en nykonstruert gangbro raste sammen i Miami torsdag kveld.

Fotgjengerbroen kollapset i Miami i den amerikanske delstaten Florida torsdag kveld norsk tid. Politiet melder at flere har mistet livet. Bilder fra stedet viser at flere biler er knust under broen.

Åtte biler fortsatt fanget

Alejandro Camacho, talsperson for trafikkpolitiet i Florida, sier til CNN at det dreier seg om fem til seks kjøretøy som har blitt knust. Politiet skal ikke ha funnet tegn til liv i bilene under broen.

Over 100 brannmenn har deltatt i redningsaksjonen.

I en pressekonferanse 21.30 norsk tid sier politiet at det fortsatt er usikkert hvor mange som har mistet livet, men at åtte personer er fraktet til sykehus. To av dem var arbeidere på broen. Det søkes fortsatt etter flere under broen, blant annet med hjelp fra redningshunder.

De sier videre at åtte biler fortsatt er fanget, men at de ikke har noen oversikt over hvor mange personer det er snakk om.

– Bilene ble fullstendig knust

En kvinne som ble vitne til hendelsen forteller til CNN at hun akkurat hadde kjørt under broen før den kollapset. Hun beskriver scenen som kaotisk.

– Bilene ble fullstendig knust under broen, sier hun.

En annen forteller at han forsøkte å hjelpe overlevende.

– Jeg og noen andre løp bort til ulykkesstedet. Vi begynte å hjelpe folk som satt i biler som bare halvveis var knust, folk som enkelt kunne bli reddet. Men vi kunne ikke gå under broen fordi den andre halvdelen av broen står fortsatt lent oppover. Den så også ut som om den kom til å falle ned, sier han.

– En person vi hjalp sa at familien hans var fanget, og vi kunne ikke hjelpe dem. Jeg beklager ... Jeg er fortsatt skjelven.

Broen raste ned over seks kjørefelt på den trafikkerte motorveien. Reportere på stedet sier at politiet dirigerte media lenger og lenger unna, «i tilfelle resten faller ned».

Ble satt opp sist lørdag

Den 861 tonn tunge broen tilhører det internasjonale universitetet i Florida (FIU), og ble installert for bare fire dager siden. Den skal ha kostet over 14 millioner dollar å bygge.

Broen ble konstruert med en innovativ teknikk som var ment for å redusere potensiell risiko til arbeidere, pendlere og fotgjengere og for å hindre trafikkorker i området.

Det var planlagt at den skulle åpne tidlig neste år, og den var designet for å tåle vind på styrke med orkaner.

Byggefirma: – Noe slikt har aldri skjedd før

FIGG, en av bedriftene som har bygget broen, sier i en uttalelse at de vil jobbe med myndighetene for å finne ut hva som har skjedd.

– I våre 40 år lange historie har aldri noe slikt skjedd før. Hele vårt team sørger over tapet av liv, og skader som har skjedd i denne ødeleggende tragedien, og våre bønner går ut til alle involverte, skriver de.

Også universitetet sier at de jobber med å finne ut hva som skjedde.

– Vi er sjokkerte og triste etter de tragiske hendelsene som utspilte seg på fotgjengerbroen til FIU Sweetwater. På dette tidspunktet er vi fortsatt involvert i redningsaksjoner og jobber med å samle informasjon.