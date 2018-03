SPERRET AV: Mannen og kvinnen ble funnet på en benk i tilknytning til kjøpesenteret The Maltings i Salisbury. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Britiske medier: Russisk eksspion på sykehus etter å ha fått i seg uidentifisert stoff

Publisert: 06.03.18 03:03 Oppdatert: 06.03.18 04:27

I 2006 ble russiske Sergei Skripal (66) dømt for å ha spionert på sine egne. Ifølge britiske medier ble han i helgen funnet bevisstløs ved et kjøpesenter.

Britisk politi bekreftet mandag at en mann i 60-årene og en kvinne i 30-årene er innlagt på sykehus etter å ha fått i seg et «uidentifisert stoff». De ble begge funnet bevisstløse på en benk inne på området til et kjøpesenter i byen Salisbury søndag ettermiddag.

– Paret, som vi tror kjenner hverandre, hadde ingen synlige skader, og ble tatt til sykehus. Der blir de behandlet for mistenkt eksponering av et uidentifisert stoff. Begge er innlagt på intensivavdeling i kritisk tilstand, skriver Wiltshire-politiet i en pressemelding .

– Så ut til å ha tatt noe sterkt

En rekke britiske medier, deriblant BBC , The Guardian og The Telegraph har senere identifisert mannen som den russiske eksspionen Sergei Skripal (66). Mandag kveld var det også en politibil utenfor hjemmet hans i Salisbury, skriver The Guardian.

66-åringen er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia . Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Øyenvitnet Freya Church sier til BBC at det så ut som de to hadde fått i seg «noe veldig sterkt».

– På benken var det et par, en eldre mann og en yngre kvinne. Hun lente seg på en måte inntil ham. Det så ut som hun hadde besvimt, kanskje.

– Han gjorde på sin side noen merkelige håndbevegelser, mens han så opp til himmelen, legger hun til.

Innrømmet spionasje

Sergei Skripal arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999, da han pensjonerte seg. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet. I 2004 ble han pågrepet i Moskva, og i avhør innrømmet han angivelig å ha blitt rekruttert av britisk etterretning så tidlig som i 1995.

Under rettssaken hans i Russland skal sikkerhetspolitiet FSB ifølge russiske medier ha sagt at aktivitetene hans påførte landet skader som kan sammenlignes med dem som ble påført av Oleg Penkovskij.

Sistnevnte skal ha informert USA og Storbritannia om hvor Sovjet hadde plassert missilene sine på Cuba, og ble henrettet i 1963.

Skripal ble likevel benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Både britiske og amerikanske trekker paralleller til en lignende sak i 2006, da den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London .

Den russiske ambassaden har ikke ønsket å kommentere saken overfor The Guardian.