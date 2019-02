Oxford-professor om IS-kone: – Britiske myndigheter bryr seg ikke

LONDON (VG) Oxford-professor Matthew J. Gibney mener at IS-kona Shamima Begum ikke kan straffes for sin meninger, selv om hun sier forferdelige ting.

VIL HJEM: Shamima Begum,, her fra 2015, vil hjem til Storbritannia. Foto: LAURA LEAN / AFP

I februar 2015 valgte 15 år gamle Shamima Begum krig og terrorgruppen IS foran livet i London. Hun knabbet storesøsterens pass og stakk til Syria. Denne uken ble hun fratatt sitt britiske statsborgerskap og nå ber 19-åringen om nåde.

– Britiske myndigheter bryr seg ikke. De vil gjøre så lite de kan, uten å bryte internasjonal lov, for å sikre at hun formelt ikke er statsløs. Så vil de glemme henne, sier Matthew J. Gibney.

Oxford-professoren er ekspert på statsløshet, deportering og på å tilbakekalle statsborgerskap.

DRO TIL SYRIA: 15 år gamle Shamima Begum (t.h.) sluttet seg til IS sammen med to andre unge kvinner. Foto: HO / METROPOLITAN POLICE

Mistet to barn

For fire år siden gikk de kornete overvåkingsbildene verden rundt - Shamima og to venninner bar på hver sin bag på Gatwick.

På den tiden var IS-propagandaen intens. Grusomme videoer av at IS halshogget og satte fyr på folk var rystende. Shamima Begum så de samme videoene før hun dro.

Nå er hun igjen i nyhetene. Hun er 19, sitter i en flyktningeleir i Nord-Syria med en nyfødt sønn. IS er historie og hun vil til London.

På fire år har hun mistet to barn. Det tredje vil hun redde, sier hun til britiske TV-kanaler. Hun hoster lett og har på en sort abaya. Bare ansiktet er synlig. Mannen, en nederlandsk konvertitt, overga seg til Syrian Democratic Forces for to uker siden.

Reaksjonene i England har vært sterke. 19-åringens kroppsspråk og visse uttalelser blir debattert. Hun angrer ikke på at hun sluttet seg til IS.

Når BBC spør om hun vil beklage terrorangrepet i Manchester i 2017 som IS tok ansvaret for går Begum i gang med en forklaring om at saken har to sider og at slike angrep ble rettferdiggjort som hevnangrep, noe hun tenkte var rimelig.

Bangladesh vil ikke ha henne

Matthew J. Gibney forteller dette om reglene for å bli fratatt statsborgerskap i Storbritannia:

– Hun er født her og har britisk statsborgerskap. Dette kan hun bare miste om hun har, eller kan få, statsborgerskap i et annet land. Det er i såfall Bangladesh der foreldrene opprinnelig er fra. Foreløpig er det uklart om foreldrene har britiske eller bangladeshiske pass.

– Hva har det å si for saken?

– Hvis moren har statsborgerskap i Bangladesh får datteren det samme ifølge bangladeshisk lov, men de har allerede sagt hun er britenes problem. De vil heller ikke la henne komme dit.

– Familiens advokat i London, Tasnime Akunjee vil teste saken i retten. Hva vil skje der?

– Innenriksminister Sajid Javid virker sikker i sin sak og må ha gjort research før han gikk ut med saken, men det kan hende britiske myndigheter må snu fordi hun ikke har eller får statsborgerskap i Bangladesh.

Barnet kan få komme til England

– Hva med barnet hun har født i Syria?

– Det kan fortsatt være britisk. Britiske myndigheter kan ha ventet med å ta fra Begum statsborgerskapet til etter gutten var født. Da har barnet rett til å selvstendig søke statsborgerskap selv om moren mister sitt.

– Hva vil det si å være statsløs?

– Du hører ikke til noe sted og har ingen juridiske rettigheter. I mange land får du ikke tilgang til utdanning, velferd, eller beskyttelse. Du har ikke noe pass og kan ikke bevege deg fritt.

– Hvis saken ender slik den står nå - hvor skal hun bo?

– Som statsløs kan du ikke sendes noe sted, så hun er i limbo på ubestemt tid.

Tror anger ville gjort det enklere

– Hvordan hadde britene behandlet Begum om hun hadde vist og sagt tydeligere at hun angret?

– Jeg tror det hadde fått betydning. Sajid Javid sier folk som «snur ryggen til våre grunnleggende verdier og støtter terror» mister statsborgerskapet. Vi må spørre hvorfor hun snakker som hun gjør. Kanskje det er farlig å snakke åpent i flyktningeleiren. Det andre er «grooming-aspektet». Hun ble radikalisert som ung og kan ha vært villedet, men hun er like fullt ansvarlig for sine handlinger.

– Sajid Javid vet saken ville skape overskrifter. Han sier Begum er en trussel for landet som jeg mener er mindre viktig. Saker om statsløse får aldri oppmerksomhet av pressen, men denne har alle tabloide ingredienser. Dette er politikk.

– Hvorfor kan du mene at hun ikke er en trussel?

– Vi straffer ikke folk for deres meninger, det er handlinger vi straffer. Du kan gå på gaten og spørre - folk vil si forferdelige ting om alt, men vi kaster dem ikke i fengsel. Hun må straffeforfølges og dømmes for sine handlinger.

– Hvordan tror du dette ender?

– Nå må vi se om Bangladesh likevel vil eller må ta henne i mot. En eventuell retur til London blir flau for britiske myndigheter. Pressen kommer til å jakte henne og gi saken masse oppmerksomhet.