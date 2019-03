STANS: – Vi må stoppe produksjonen den 29. mars, sier fabrikkens fagforeningsleder Peter Tsouvallaris til VG. Foto: Nina E. Rangoy

Britisk bilindustri skjelver: For Toyota er brexit «et absolutt mareritt»

BURNASTON (VG) 3500 ansatte jobber som vanlig på Toyotas fabrikk utenfor Derby, men alle vet de er på stø kurs mot sammenbrudd. – Vi må stoppe produksjonen den 29. mars, sier fabrikkens fagforeningsleder til VG.

Ahmed Fawad Ashraf

Nina Eirin Rangøy (foto)

Publisert: 11.03.19 12:15







Hver eneste morgen klokken 06.30 begynner bestillingene å komme til fabrikken i Burnaston. Bil er ferskvare. Enorme ruller av stål blir kuttet og formet til panser. Dører. Understell. Tak.

– Akkurat nå bygger vi den nye Corollaen. Det er en hybrid, sier Peter Tsouvallaris til VG. Han leder fagforeningen og representerer over 3000 ansatte.

Fabrikkens midtpunkt er den 200 meter lange produksjonslinjen. Monteringen starter i den ene enden – på den andre siden er et fiks ferdig glis klart for testkjøring.

To millioner deler blir brukt hver dag. Hver del er like viktig.

– Lageret med bildeler blir brukt opp hver dag i løpet av fire timer. Vi har ikke plass til å lagre enorme mengder, forteller han.

NØYAKTIG: Toyotaen blir montert på en 200 meter lang produksjonslinje. Deler blir levert i lastebiler daglig og timing er alt. Derfor er handelsavtalene med EU viktige. Foto: TOYOTA

Helt siden de åpnet i Burnaston i 1992 har Toyota bygget biler på denne måten. Den første var en Carina E. E-en sto for Europa. Nå har verden forandret seg. Britene har også giret om – de vil stå på egne ben.

Derfor er ingen avtale krise

Peter forteller at timing er viktig. Alt må klaffe når de bygger en bil. Hver forsinkelse er dyrebar. Til enhver tid er 100 lastebiler på veien, med ulike bildeler i lasten. De plukker opp og leverer skruer, ratt, baklys, motorer, hele nervesystemet til en bil. Delene kommer fra Frankrike, Spania, Tyskland og Storbritannia.

Blir lastebilen med felger, ratt eller noe annet stående fast i tollen blir ikke bilen ferdig.

I dag går dette av seg selv. Storbritannia er med i EU og Europas indre marked. Uten denne adgangen engster Peter seg for fremtiden.

PARADOKS: Flest i Derby og de ansatte på fabrikken stemte brexit. Senere har det vist seg at å forlate EU uten avtale kan være spikeren i kisten for fabrikken. Foto: Nina E. Rangoy

– Vi har regnet på at om vi skulle ha ni dager med varelager må vi bygge et bygg på størrelse med 42 fotballbaner. Det går bare ikke an, sier han.

Bilprodusenter endrer kurs

Britene eksporterer 90 prosent av bilene de lager. Pilene har pekt nedover for åttende måned på rad. Honda legger ned i 2021. Ford, Nissan og Jaguar Land Rover gjør endringer eller flytter til andre land. Mens remain og leave-siden krangler om brexit er grunnen, er Peter klokkeklar på at Storbritannia må velge en «trygg utgang» fra EU. Ford og Rolls-Royce sier det samme.

– No deal vil være et absolutt mareritt. Vi kan ikke lenger konkurrere. Vi må stoppe produksjonen 29. mars. Jeg aner ikke hvor lenge, men det er et faktum, sier han.

PÅ REKKE OG RAD: Toyota sin fabrikk i Burnaston i England. Produksjon av Auris Hybrid. Foto: TOYOTA

Egentlig burde fabrikken begynt å planlegge hva de skal gjøre etter Corollaen som de lager frem til 2024, men nei. De har ingen ny bil i bestilling. Ingen fremtidsplaner. «Lag Corollaen inntil videre», er beskjeden fra Japan.

– Når vi åpner igjen holder vi på i kanskje fem år til, men så kan produksjonen stanse opp igjen.

WTO vil ramme hardt

– Hvordan vil en avtale med Verdens handelsorganisasjon (WTO) påvirke dere?

– Tollen på biler blir 10 prosent høyere enn nå og for bildeler blir den tre prosent høyere. Det er en økning på 13 prosent.

– Hvor skal dere ta de pengene fra?

– Toyota har ikke sagt noe ennå. Jeg har tenkt at de neppe vil gi aksjeeiere i Japan mindre utbytte. Noen må betale for det. Blir det vår pensjon eller helseforsikring? Jeg frykter vi må velge å gi fra oss noe for at folk ikke skal miste jobben.

SKUFFET: – Jeg tryglet kolleger å stemme remain. Jeg sa til dem, «gutter vi jobber for et japansk selskap». Da svarte de Pete, du driver bare og skremmer. Foto: Nina E. Rangoy

Peter begynte å bygge biler for Toyota for 24 år siden. Dette var den eneste jobben han kunne få uten ferdigheter. Toyota har gitt ham et godt liv – muligheten til å sende alle tre barna på universitet. Ved juletider ble han bestefar for første gang. Nå er planen å jobbe i tre år til. Han vil gjøre alt for at de som kommer etter ham kan få samme livsstil som han har fått.

– Hvordan stemte folk her i 2016?

Skuffet over kolleger

– De fleste i Derby og de som jobber her stemte leave, mest på grunn av innvandring.

Han har tenkt mye på dette, forteller han til VG. Paradokset. At de ansatte på en måte har stemt mot sine økonomiske interesser. Stemt for å legge ned fabrikken.

SISTE: Den nye Corollaen er bilen fabrikken i Derby lager akkurat nå. Det kan også være den siste. Mange av denne modellen blir sendt til Norge, forteller Peter Tsouvallaris. Foto: Nina E. Rangoy

Britisk bilindustri har opplevd mange nedturer i løpet av sin 120 år lange historie – denne overlever de kanskje ikke.

– Tiden er gått, og det har sunket inn at vår relasjon til EU er mer enn innvandring. De forstår at vi er på vei mot katastrofe, sukker 58-åringen.

– Klart jeg er skuffet over mine kolleger. Jeg tryglet dem å stemme remain. Jeg sa til dem «gutter, vi jobber for et japansk selskap». Da svarte de Pete, du driver bare og skremmer. Nå kommer de ofte til meg og lurer på om jeg har noe nytt å melde som sikrer fremtiden deres.

– Det er mange unge folk i jobb hos oss. Det er godt betalt, vi har pensjon og helseforsikring, sier han. Jeg er sint på dem som fortsatt roper «leave means leave». Det er ikke deres jobber eller liv.

– Toyota i Burnaston er bra for oss og området.

