«Verdens tristeste elefant» er død

Ifølge dyrevernere levde den deprimerte elefanten et liv i ensomhet.

Den asiatiske elefanten Flavia, som ble 47 år gammel, var kjent som «verdens tristeste elefant», skriver The Independent.

Fredag forrige uke døde hun i Córdoba Zoo i Spania . Der hadde hun bodd siden hun var tre år gammel. Dyrehagen markerte det med å oppfordre alle som hadde minner med henne til å dele bilder på Facebook.

Flavia skal ha vært deprimert, og et halvt år før hun døde ble den psykiske helsen hennes enda dårligere, ifølge avisen.

Mener dyrehagen ikke må få flere dyr

Dyrehagen samarbeidet med PACMA, et spansk politisk parti som jobber for dyrs rettigheter, for å få flyttet henne til et dyrereservat slik at helsen hennes skulle bli bedre.

PACMA mener at Flavia levde livet i ensomhet fordi hun aldri fikk være sammen med andre elefanter.

Silivri Barquero, som er president i PACMA, forlanger nå at ingen nye dyr må få komme til dyrehagen og at de som allerede er der, ikke må få reprodusere seg.

De mener Flavias død er det tristeste eksempelet på hvordan dyrs liv i dyrehager faktisk kan være:

– Elefanter er sosiale dyr akkurat som mennesker, og er kjente for å knytte sterke familiebånd. I det fri kan de bli opptil 70 år gamle.