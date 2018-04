BLIR GJENVALGT: Trine Skei Grande, som blir gjenvalgt som Venstre-leder denne helgen, er en av tre partiledere i regjeringen. Hun følger den internasjonale spente situasjonen nøye mellom debatter om skole- og kultur-uttalelser på Venstre-landsmøtet lørdag formiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Grande: - Forstår Syria-bombingen

Publisert: 14.04.18 12:12

JESSHEIM (VG) Venstre-lederen sier regjeringen ikke har diskutert hva som kan skje om Norge skulle få en forespørsel om å bidra i Syria, men uttrykker full forståelse for nødvendigheten av presisjons-bombingen.

– Jeg forstår det som ligger bak bombingen. Den internasjonale verdensordenen brytes opp når man ikke kan sette inn etterforskningsteam som kan sendes inn i Syria for å finne ut hva som egentlig skjedde der rundt bruken av kjemiske våpen, sier Grande til VG.

Hun er på Venstres landsmøte på Jessheim ved Gardermoen denne helgen, og uttaler seg om nattens dramatiske inngripen i Syria-konflikten som partileder, men også som regjeringsmedlem.

USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte i natt norsk tid et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg i Syria. Russland raser og varsler at angrepet vil få konsekvenser.

Har ikke diskutert det i regjeringen

– Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sier Grande.

Norge har ikke bidratt i bombingen, og har heller ikke fått en forespørsel om å gjøre det. På spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide fra VG om Norge støtter angrepet, har UD henvist til en uttalelse om «at de forstår bakgrunnen for aksjonen».

USAs president Trump sier at de belager seg på å fortsette angrepene på et senere tidspunkt, men forsvarsminister Mattis understreket senere at det per nå ikke er planlagt noen nye angrep.

Sist gang Norge deltok i en bombeaksjon var i Libya i 2011. Norge slapp nær 600 bomber, etter en aksjon fra USA, Storbritannia og Frankrike. Da ble beslutningen tatt raskt, over SMS .

Som regjeringsparti kan Venstre få en ny rolle i en vanskelig avgjørelse, dersom Norge skulle få en forespørsel om å bidra.

– Nå har vi jo ikke fått noen forespørsel så dette måtte vi tatt da - vi har ikke diskutert det i regjeringen, sier Grande.

Hun sier hun håper det første som skal gjøres nå, er å få i gang en undersøkelse av hva som faktisk skjedde. Hun mener det også er viktig at det nå kommer en evaluering av prosessen før Libya-angrepet.

– Jeg tror det er bra for alvorlighetsgraden i sånne vedtak. At man får ordentlige evalueringer på prosessen, og på om det var riktig å gjøre

det eller ikke.

Håper det ikke vil eskalere

Det er ikke avklart hva som vil skje videre. Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, sier Russland har advart mot at handlinger som bombingen av Syria vil få konsekvenser.

– Du ser ikke for deg at det kommer en motreaksjon fra Russland?

– Jeg håper at man nå heller vil få fakta på bordet og stoppe dette, enn å la dette eskalere, svarer Grande.

Grande sier det har vært svært viktig for Norge flere ganger å bidra til at kjemiske våpen ikke brukes i krig. Hun påpeker at Norge har bistått forrige gang det ble brukt kjemiske våpen i Syria.

– Sist gang det ble brukt gass i Syria gikk norske fartøy inn og hentet ut våpen. Det var en ganske skummel og krevende prosess å være med i, og de var ganske modige de norske soldatene som gikk inn og gjorde den operasjonen, sier hun.

– Men da hadde vi et sikkerhetsrådsvedtak bak, den gangen.

Grande understreker at hun mener det viktigste nå er overvåkningsorganet til FN, og at man får i gang en undersøkelse på hva som egentlig skjedde.

– Det som skjedde i natt norsk tid ser ut til å være en begrenset operasjon utført bare mot anlegg som produserer kjemiske våpen. Men man må nå virkelig oppfordre partene til at dette ikke sprer seg videre, og det er spesielt en oppfordring til Russland.

– Grusomt

Venstre-lederen tok opp situasjonen i Syria i sin tale til landsmøtet fredag ettermiddag.

– Mens vi sitter her, så ser vi et levende helvete utspille seg i Syria, sa hun.

– Det de syriske makthaverne gjør mot befolkningen sin, det er så grusomt at det ikke kan beskrives med ord.

Grande kalte dette konsekvenesene av et globalt maktspill, som bruker vanlige folk som hjelpeløse brikker, og kritiserte «Det totale sammenbruddet i menneskerettighetene, menneskeverdet og menneskers liv», man får når diktatorer som frykter for sin makt mister alle hemninger.

Talskvinne for russisk UD, Maria Zakharova, retter kritikken i motsatt retning i et Facebook-innlegg i natt:

– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig fremtid, skriver hun.