DREPT: Kim Wall ble drept i fjor sommer. Familien har opprettet en fond til minne for henne som skal støtte kvinnelige journalister. Foto: Privat

Kim Walls foreldre: – Vi var ikke bekymret

Publisert: 19.04.18 03:11

UTENRIKS 2018-04-19T01:11:26Z

Foreldrene til drepte Kim Wall snakker for første gang ordentlig ut.

Siden Kim Wall forsvant i fjor, har hennes foreldre, Ingrid og Joachim Wall, holdt en lav profil. Nå åpner de tydelige berørte foreldre seg opp i et intervju med den danske TV-kanalen Kanal 5.

De omtaler datteren sin som en hengiven journalist, og forteller at hun var svært nysgjerrig.

Kim skrev for en rekke anerkjente publikasjoner som blant annet The New York Times, The Guardian, Vice og Time.

Kims eventyrlyst skapte en hel del bekymringer for foreldrene. Hun reiste jorden rundt, og gjerne til krigsherjede områder, i jakten på en god historie.

Moren forteller imidlertid at de aldri i sin villeste fantasi kunne forestille seg at det var i København det ville skje datteren noe.

– Jeg tror at alle foreldre kjenner til den evige bekymringen for barna sine – den forsvinner ikke selv om de er voksne. Den forsvinner aldri. Men denne gangen var vi slett ikke bekymret. København er jo hjemme – det er 45 minutter fra barndomshjemmet. København er trygt, her skjer det jo ingenting, sier Ingrid og legger til:

– Men det viste seg at det gjorde.

Natt til 11. august skal svenske Kim Wall ha blitt drept på ubåten til Peter Madsen. Hun var med på ubåtturen for å lage en reportasje om oppfinneren som er kjent under navnet «Rakett-Madsen».

Rettssaken mot ham pågår for tiden i København. Den neste rettsdagen er satt til 23. april. Madsen sier selv at han ikke er skyldig.

Foreldrene har et sterkt ønske om at hennes minne skal levere videre. De har derfor opprettet «The Kim Wall Memorial Fund» som skal gi støtte til kvinnelige journalister.

Foreldrene finner stor trøst i at Kim via fondet forhåpentligvis kan bli et forbilde for andre kvinnelige journalister.

– Noen dager etter hun var forsvunnet, bestemte vi oss for at det ikke skulle være over for henne i den ubåten. Hun skulle leve videre. Derfor opprettet vi et fond i hennes navn, sier moren under intervjuet med den danske TV-kanalen.

Foreldrene forteller at det har hjulpet dem til å finne styrke i den vanskelige tiden.

– For oss er det ikke noe alternativ. Vi må jo komme igjennom dette, sier moren.