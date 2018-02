MASSEGRAV: Syriske stryker jobber i en massegrav funnet vest for Raqqa i desember i fjor. Foto: GEORGE OURFALIAN / AFP

Syria: Funnet massegraver med mulige vestlige gisler

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 20.02.18 16:48

Britiske og amerikanske rettsmedisinere skal ha funnet massegraver fra IS nær Raqqa.

Nå skal de lete etter vestlige gisler som ble drept av IS’ britiske bøddelgruppe med tilnavnet The Beatles.

Med «Jihad John» i spissen, skal gruppen ha skåret halsen over på minst 27 gisler, flere av henrettelsene ble filmet og publisert i propagandaøyemed.

Gravene er funnet etter at to av Beatles-gruppens medlemmer ble avslørt og pågrepet av kurdiske styrker. De skal ha forsøkt å utgi seg for å være flyktninger på vei til Tyrkia, men ble avslørt. Siden pågripelsen har de blitt avhørt, og skal ha fortalt hvilket område utenfor det tidligere IS-hovedkvarteret Raqqa hvor graven med vestlige gisler ligger.

Utfordringen er at området inneholder flere massegraver med tilsammen hundrevis av ofre for terrororganisasjonen.

Blant dem man nå håper å finne, slik at de kan identifiseres begraves i sine hjemland, er de to britiske hjelpearbeiderne Alan Henning og David Haines. De tilbragte månedsvis i fangenskap før de ble drept.

I august 2014 offentliggjorde IS videoen der den amerikanske journalisten James Foley ble halshugget.

Like etter ble hans kollega Steven Sotloff drept. Han ble tatt til fange mens han jobbet på grensen mellom Syria og Tyrkia. Dansken Daniel Rye var en av ytterst få vestlige gisler som slapp fra IS-fangenskap og Beatles-gruppen med livet i behold.

Rettsmedisinerne som nå står foran den vanskelige oppgaven å finne og identifisere ofrene, håper også å finne den amerikanske hjelpearbeideren Peter Kassig, som ble holdt fanget i over 13 måneder før han ble halshugget.

I følge CNN skal IS har forsøkt å slette sporene etter massegravene for noen måneder siden. Av sikkerhetshensyn holdes den nøyaktige plasseringen av gravene fortsatt hemmelig.

«Jihad John» er drept i et drone-angrep, og en av de andre i Beatles-gruppen sitter fengslet i Tyrkia for terrorisme. De to siste, som nå er tatt til fange, er fra tatt sine britiske statsborgerskap. Spørsmålet etterhvert blir hvor de hører hjemme nå.

I følge Politiken har amerikanerne luftet mulighetene for et opphold på den beryktede Guantanamo-basen på Cuba.