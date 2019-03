BLE OPPDAGET: Mannen som brøt seg inn i en stall og hadde sex med en eller flere hester ble fanget på overvåkingskamera. Foto: Värmdö Ridklubb

Etterforsker overgrep mot hest – ble fanget på overvåkingskamera

Politiet i Sverige har startet etterforskning etter at en mann brøt seg inn i en stall og utførte seksuelle handlinger på to hester.

Publisert: 17.03.19 18:20 Oppdatert: 17.03.19 18:34







Hendelsen fant sted natt til lørdag i stallen til Värmdö rideklubb utenfor Stockholm, skriver svenske Aftonbladet.

En av hestene i stallen var drektig, og rideklubben skal ha installert overvåkingskamera for å følge med på hesten i perioden den venter føll.

– Eieren så på videoen at en mann løftet på hestens hale. Hun reiste umiddelbart til stallen, og så til at hesten ikke ble skadet, og det var den ikke, sier Åsa Lindblom, leder av rideklubben, til Aftonbladet.

VIDEOBEVIS: Den svenske rideklubben har anmeldt forholdet til politiet, som nå etterforsker saken. Foto: Värmdö Ridklubb

Da Lindblom fikk se videoen, hvor hun mener man tydelig kan se at mannen forgriper seg på hesten, ringte hun politiet umiddelbart.

– Man tror ikke at det er sant. Vårt håp er nå at politiet får til å se hvordan mannen ser ut, sier hun.

les også Har anmeldt hesteovergrep: – Det gjør meg morderisk forbannet

Avisen skriver videre at politiet har vært på stedet og gjort tekniske undersøkelser for å sikre spor. Politiet bekrefter at saken er anmeldt.

På sine egne nettsider skriver politiet at ytterligere en hest skal ha blitt utsatt for seksuelle handlinger av mannen, og at de nå jobber aktivt med saken.

Ifølge lokalavisen Mitt i, som først meldte om saken, har en veterinær vært på stedet for å ta bakterielle prøver av den drektige hesten. Det ser ut til at både hesten og føllet kom fysisk uskadet fra hendelsen.