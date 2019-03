HOLDES I SYRIA: IS-kvinnen ønsker å komme tilbake til Norge med sine barn. Foto: Privat

Familien til norsk IS-brud ber UD om hjelp

Hun klarte å flykte ut av den aller siste IS-bastionen. Mandag formiddag leverte advokaten til den norske kvinnens familie et brev til UD, der de bønnfaller norske myndigheter om hjelp til å få henne hjem.

Med håret løst og kledd i en sommerlig bluse. Slik husker faren den norskfødte jenta. I dag er hun ikledd niqab og heldekkende sorte klær, og sitter i en interneringsleir i Nord- Syria . Her er familiens bønn om hjelp:

– Vi ber kun om hjelp til å få henne ut. Det ville være til stor glede for oss å se vår datter igjen, og barna hun har fått er jo våre barnebarn, sier IS-kvinnens far til VG.

Den norske kvinnen i slutten av 20-årene er i den kurdiskkontrollerte leiren øst i Syria, med to sønner på to og fire år. Kvinnen, som har pakistansk bakgrunn, kom ut av den beleirede landsbyen Baghouz for to uker siden, og faren hennes har fortalt VG hvordan han måtte betale IS-krigerne for at hun skulle slippe ut.

Kvinnen har fortalt til Aftenposten at hun føler at hun ikke har gjort noe ulovlig. Hennes eldste sønn er syk, og i et intervju med NRK har hun tryglet om hjelp.

EVAKUERER: Familiene til IS-krigere i deres aller siste utpost i Syria har overgitt seg i tusentall den siste måneden. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Faren til den norsk-pakistanske kvinnen sier til VG mandag at bønnen om hjelp fra UD dreier seg om konsulær bistand, slik at datteren kan komme seg ut av det området i Nord-Syria som de syriske kurderne kontrollerer.

Hvis datteren kommer hjem til Norge, og hun eventuelt blir straffeforfulgt for å ha sluttet seg til IS, slik PST har sagt at norske IS-bruder må være forberedt på, så vil foreldrene stå klare til å ta seg av barna.

Familiens advokat Bjørn Nærum sier at brevet han mandag overleverte til UD inneholder informasjon om situasjonen kvinnen er i.

– Vi forteller blant annet i brevet om hvordan hennes eldste barn på fire år har en alvorlig sykdom som trenger behandling.

Nærum sier at de ønsker hjelp av UD for å få henne hjem.

– Det vi ønsker at en representant fra norske myndigheter kan reise til leiren hun er, hjelpe henne ut og reise med henne tilbake til Norge.

– Er hun klar over at politiet kanskje vil reise sak mot henne hvis hun kommer tilbake?

– Ja, hun er innforstått med at det kan komme til å bli en etterforskning og hun og familien vil være samarbeidsvillige, sier han.

MANGE SKADER OG SYKDOMMER: Et barn sitter ved siden av en skadet mor som nettopp har evakuert fra Baghouz i Syria. Foto: Rodi Said / REUTERS

Planla arrangert ekteskap

Faren bekrefter i intervjuet med VG at han planla et arrangert ekteskap for datteren, noe som hun selv har sagt at var årsaken til at hun heller giftet seg med den norske IS-krigeren Bastian Vasquez, som senere fikk henne til å dra til Syria.

– Jeg hadde jo ikke tenkt å tvinge henne til å gifte seg mot sin vilje, men det stemmer nok at hun følte det slik, sier faren.

Han vil ikke si så mye om Vasquez, eller om hvordan datteren ble radikalisert.

– Hun sa hun ville gifte seg med en annen enn den vi hadde funnet, og jeg fikk treffe ham her i Norge. Jeg visste ikke at han var radikal, men han gjorde et dårlig inntrykk for å si det sånn, sier faren.