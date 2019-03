ANTIMUSLIMER: Flere av personene han ser ut til å hylle, står for en form for hvit makt. Foto: Twitter via Reuters / NTB scanpix

Dette betyr påskriften på våpenmagasinene

Den australske terroristens våpenmagasiner var fulle av referanser til både nålevende og historiske personer med antimuslimske budskap.

Minst 49 mennesker er nå bekreftet døde etter angrepene i Linwood-moskeen og Noor-moskeen i Christchurch i New Zealand .

En australsk høyreekstrem mann skal være pågrepet og siktet. Han kaller seg for Brenton Tarrant, og påstår han er 28 år.

LA UT VIDEO: Denne mannen utgir seg for å være Brenton Tarrant, en 28 år gammel australsk mann. Han filmet seg selv før angrepet på moskeen i New Zealand. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Disse trekkes frem

Iosif Gurko er et av navnene terroristen har ført opp på våpenmagasiner og ammunisjonsbokser, som ble funnet i bilen til siktede. Gurko var en russisk offiser som kriget mot tyrkerne på 1800-tallet.

Av det 73 sider lange manifestet til Tarrant, fremgår det en slags målsetting om å splitte Tyrkia fra andre NATO-land, og et ønske om en kulturell og rasemessig deling av USA som vil føre til borgerkrig.

Flere av personene han ser ut til å hylle, står for en form for hvit makt.

Josué Estébanez, blant annet, er en høyreekstrem, tidligere soldat som er dømt til 26 års fengsel for drapet på 16-årige Carlos Javier Palomino i Madrid i 2007, under en demonstrasjon mot innvandring.

VG har gjennomgått det såkalte manifestet. Her skriver han at han støtter «mange av dem som har tatt avstand fra etnisk og kulturelt folkemord».

Han nevner Luca Traini (skjøt seks migranter i Italia i 2018), Dylann Roof (drepte ni mennesker i Charleston i 2015), Anton Lundin Pettersson (sto bak sverdangrep i Trollhättan i 2015), Darren Osborne (sto bak drap i Finsbury Park i London i 2017) og Anders Behring Breivik.

«For Rotherham» på en av våpenboksene, viser til en omfattende overgrepssak i England.

Inspirert av Breivik

I manifestet antyder australieren å ha hatt noe kontakt med Anders Behring Breivik, og skriver at han er inspirert av nordmannen.

Australieren presiserer at han alene sto bak angrepet:

«Ingen gruppe bestilte mitt angrep, jeg tok avgjørelsen selv», skriver han.

Videre hevder han å ha kontaktet og fått en velsignelse fra Knights Templar, en såkalt hemmelig tempelridderorden Anders Behring Breivik tidligere påsto han var kommandør av, men siden har erkjent at ikke eksisterte.

«Men jeg har bare hatt kort kontakt med Knight Justiciar Breivik, og mottok en velsignelse for mitt oppdrag etter å ha kontaktet hans riddere», skriver australieren.

«BREIVIK»: I bilen til den pågrepne australieren, ligger det en gjenstand med påskriften «Breivik». Foto: Skjermdump

I et intervju med seg selv i manifestet, sier han følgende:

– Var din tro påvirket av noen andre angripere?

– Jeg har lest skrifter av Dylann Roof og mange andre, men den jeg virkelig hentet ekte inspirasjon fra, var Knight Justiciar Breivik.

Dylann Roof er mannen som skjøt og drepte ni mennesker i en kirke i Sør-Carolina i 2015.

Breiviks advokat: Lite sannsynlig

Anders Behring Breivik soner fengselsdommen på 21 år under et svært strengt regime i Skien fengsel. Massemorderen har kun kontakt med profesjonelle aktører som fengselsbetjenter, fengselsprest, psykiater og advokatene sine.

Han har ingen kontakt med andre innsatte.

– Han har svært begrenset kontakt med omverdenen, så det virker lite sannsynlig at han har hatt kontakt ut fra den virkeligheten jeg kjenner. Breivik er i praksis avskåret fra omverdenen, sier Breiviks advokat, Øystein Storrvik, til VG.

BISTÅR BREIVIK: Advokat Øystein Storrvik. Foto: Frode Hansen / VG

Ville ta hevn

Ifølge manifestet ville mannen ta hevn etter terrorangrepet i Stockholm i 2017, da en lastebil kjørte gjennom en travel gågate og drepte fem mennesker.

Han nevner det 11 år gamle offeret Ebba Åkerlund med navn flere ganger.

– Min kommentar er at jeg synes det er ekstremt tragisk at Ebbas navn misbrukes i politisk propaganda, sier mor Jeanette Åkerlund til Expressen.

Han refererer også til ofrene av andre terrorangrep i Europa, og uttrykker dessuten bekymring for økende innvandring, raseblanding og fallende fødselsrater blant vestlige. Ifølge manifestet er hevn mot det mannen kaller «inntrengere i Europa» et hovedmotiv for nattens terrorhandling.

Ifølge mannen selv, er han ikke nazist eller antisemitt. Han skriver at han utviklet sitt syn fra internett, og skriver: «Du vil ikke finne sannheten noe annet sted».

Forfatteren av manifestet beskriver seg imidlertid som rasist, nasjonalist og fascist.

«Jeg anser meg selv som en øko-fascist i naturen. Nasjonen med de nærmeste politiske og sosiale verdiene til min egen er Folkerepublikken Kina», heter det i manifestet.

– Vi følger situasjonen tett og det er nå jevn informasjonsflyt mellom sikkerhetstjenestene i Europa og sikkerhetstjenesten i New Zealand. PST har per nå ikke opplysninger som tilsier at det som har skjedd skal påvirke trusselbildet her, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til VG fredag ettermiddag.

CHRISTCHURCH: Angrepene skjedde i Linwood-moskeen og Noor-moskeen i Christchurch i New Zealand. Foto: Martin Hunter / SNPA