VIL BLI PRESIDENT: Bernie Sanders har varslet at han vil forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat i 2020, hvis han er den som er best egnet til å utfordre Donald Trump.

Sanders-medarbeider: «En bølge av råtten seksuell trakassering»

Meldinger om seksuell trakassering under presidentvalgkampen ble ikke tatt alvorlig, skriver The New York Times.

Flere kvinner forteller avisen at de ble antastet da de arbeidet for valgkampen til Bernie Sanders . Lederne av valgkampen skal ikke ha tatt anklagene alvorlig, og det fantes ikke noe apparat for å følge dem opp.

«Jeg opplevde seksuell trakassering under valgkampen, og det var ingen ville eller kunne hjelpe», sier Samantha Davis til The New York Times . Hun var en av lederne for valgkampen i Texas og New York.

The New York Times skriver at seksuell trakassering under valgkampen er blitt tatt opp i e-poster og lukkede diskusjonsfora de siste ukene. Mange mener at Sanders må rydde opp, hvis han skal forsøke seg på en ny presidentvalgkamp i 2020.

Det sier blant annet to av Sanders delegater til The New York Times.

«Det var en bølge av råtten seksuell trakassering, som det tilsynelatende aldri ble tatt tak i», har en av dem skrevet i en e-post, som avisen har fått tak i.

Ulik lønn

Det skal også ha vært flere tilfeller av forskjellsbehandling når det gjaldt lønn. Flere kviner skal ha blitt sjokkerte da de så hva sine mannlige kolleger tjente.

Jeff Weaver, som var valgkampmanager for Sanders, og nå er rådgiver for senatoren, innrømmer at de ikke hadde gode nok rutiner.

«Var det for maskulint? Ja. Var det for hvitt? Ja. Kommer vi til å prioritere å fikse dette i en fremtidig valgkamp? Definitivt. Vi mener at det haster for oss alle å få på plass endringer. I 2016 eksploderte størrelsen på valgkampen. Vi jobbet med å gjøre det til en positiv opplevelse. Det smerter meg at vi feilet», sier Weaver til The New York Times.