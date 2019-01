ANKLAGES FOR LØGN: Spesialetterforsker Robert Mueller mener Trumps tidligere valgkampsjef har løyet, og brutt en tidligere tilståelsesavtale. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Mener Trumps valgkampsjef delte valg-data med Russland

UTENRIKS 2019-01-08T21:14:50Z

Spesialetterforsker Robert Mueller mener Paul Manafort delte meningsmålingsdata under valgkampen i 2016 med Russland - og siden løy om det til FBI.

Publisert: 08.01.19 22:14 Oppdatert: 08.01.19 22:32

I slutten av november 2018 ble det klart at spesialetterforsker Robert Mueller mener Trumps tidligere valgkampsjef har kommet med flere løgner til etterforskere som jobbet for Mueller og FBI, etter at han inngikk en samarbeidsavtale med dem.

Mueller etterforsker russisk innblanding i det amerikanske valget.

Hittil har det ikke vært kjent hva Mueller mener Manafort har løyet om. Men tirsdag kom det frem at Mueller anklager Trumps tidligere valgkampsjef for blant annet å ha delt valg-data med en russisk mann som knyttes til russisk etterretning.

Det kommer ikke fram i dokumentene hva slags valg-data det skal ha vært snakk om, eller hva det ble brukt til.

Kjent gjennom en glipp

Det var Manaforts forsvarsadvokater som selv gjorde anklagene kjent, gjennom en glipp:

Mandag sendte nemlig Manaforts forsvarere inn et svar på Muellers anklager om løgn, som ble kjent i slutten av november. I svaret er det gjort forsøk på å sensurere tekst. Det har imidlertid like blitt gjort på riktig måte. Dermed har det vært enkelt for alle med tilgang å dokumentet å kopiere teksten, og lese anklagene.

Ifølge dokumentene benekter Manafort å ha delt valgdata med russeren Konstantin Kilimnik som beskyldes for å ha bånd til russisk etterretning under valget i 2016. Mueller mener også Manafort lyver om flere møter med Kilimnik, ifølge Blant annet The Guardian.

Forsvarerne til Manafort hevder at Manafort motsetter seg anklagene om løgn, men ikke ønsker å møte i en rettslig høring for å motsette seg dem, Skriver Reuters.

Ifølge forsvarerne skal Manafort ha vært plaget med podagra, angst og depresjon, og aldri løyet med forelegg under de 12 intervjuene med etterforskerne.

I dokumentet kommer det fram at forsvarerne hevder at enhver form for feilinformasjon Trumps tidligere kampanjesjef kan ha gitt til føderale myndigheter, om det har skjedd, var «utilsiktet».

Avviser anklager

Samarbeidsavtalen mellom Mueller og Manafort stammer fra september, etter at Manafort først ble funnet skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter i Muellers etterforskning, blant annet skattesvindel i august, og senere erklærte seg skyldig i konspirasjon mot USA, å forsøk på å påvirke vitner.

Han skulle få midlere straff gjennom å samarbeide i etterforskningen.

I slutten av november kunne The New York Times melde at Mueller mener at Manafort har brutt tilståelsesavtalen , ved å komme med flere løgner etter at avtalen ble inngått.

– Manaforts «løgner og forbrytelser» under flere avhør med etterforskere som jobbet for Mueller og FBI, fritar FBI fra alle løfter de ga Manafort i tilståelsesavtalen, heter det i dokumentet som ble levert inn for retten den 26. november, og som New York Times har fått tak i.

Punktene Manafort er funnet skyldig for, knytter seg først og fremst til lobby-virksomhet for Moskva-vennlige politikere i Ukraina fram til 2014, men Manafort har også blitt etterforsket for en mulig rolle i det påståtte samarbeidet mellom Trumps valgkampapparat og russiske myndigheter.

President Donald Trump har nektet for samrøre mellom Russland og presidentkampanjen. Det samme har Russland.