1 av 3 HÅNDVASK PÅ 1–2–3: Statsminister Erna Solberg måtte gjøre samme hånd-ritual som de indiske skolejentene, da hun var på skolebesøk i Ghaziabad utenfor New Delhi. Gisle Oddstad

Skolen laget egne jentedoer. Da kom jentene tilbake til skolebenken.

UTENRIKS 2019-01-07T10:56:00Z

GHAZIABAD, INDIA (VG) Jentene falt ut av skolen da de kom i puberteten. Men da de fikk atskilte jente-toaletter, kom mange tilbake. Erna Solberg mener at disse jentene kan være med og redde verden.

Alf Bjarne Johnsen

Gisle Oddestad (foto)

Publisert: 07.01.19 11:56 Oppdatert: 07.01.19 12:21

Tidlig mandag morgen i Nithora Village, en av New Delhis forsteder, har den norske statsministeren besøkt en offentlig grunnskole med noe så sjeldent som opp mot 50 prosent jenter som fullfører grunnskolen.

– Land som systematisk satser på å utdanne barn av begge kjønn, kan finne veien ut av fattigdom, sier Solberg.

Hun har gjort utdanning for jenter til et av sine store politiske mål som statsminister.

Hun lanserte sin personlige kampanje for jenters utdanning i VG i 2013, bare noen uker etter at hun overtok som statsminister. Møtet med fredsprisvinneren Malala fra nabolandet Pakistan hadde gjort et enormt inntrykk på henne.

Klarer seg uten sønn

Når Solberg blir bedt om å gjenfortelle en suksesshistorie fra barneskolen i Ghaziabad, nøler hun ikke:

– Foreldreparet som nå var fornøyd med to jentebarn og ikke trengte å prøve videre for å få en sønn. Det viser at jentene har fått en verdi ut av skolegangen, og de blir rollemodeller, sier den norske statsministeren.

Denne offentlige skolen har et par hundre elever, og de har klart å bremse frafallet blant jenter gjennom en systematisk innsats fra hele samfunnet rundt. Foreldresamtaler har motivert familien til å la jentene fortsette på skole, og ikke droppe ut i 10–12 årsalderen.

Men det viktigste var egne toaletter:

– Separate toaletter for jenter var noe av det første jentene etterspurte for å komme tilbake til skolen, sier Yasmin Ali Haque, som er områdeleder for Unicef i provinsen Uttar Pradesh, med mer enn 200 millioner innbyggere.

Sluttet under mensen

Hun forklarer for VG hvordan jentene systematisk sluttet når de fikk menstruasjon. Unicef har påtatt seg å følge opp grunnskolene i provinsen for å sikre at kvaliteten på utdanningen blir større, men også at skolene blir likestilt.

– Nå begynner omtrent like mange gutter og jenter på skolen, selv om flere jenter fortsatt slutter. Men vi ser også at jentene gjør det bedre enn guttene på nesten alle nivåer, sier Unicef-representanten.

Hun opplyser at Unicef følger opp 167.000 skoler med 800.000 lærere bare i denne provinsen.

Erna Solberg mener at toalett-tiltaket har betydning langt ut over skolegangen:

– Det har deres selvbilde, men det påvirker også synet på kvinner. Og det reduserer risikoen for seksuelle overgrep. Vi vet at voldtekter ofte skjer når jentene må ut på marken for å gå på do, sier Solberg.

Jenteklubb

På denne skolen i Ghaziabad har jentene en egen klubb, et av tiltakene for å hindre at de slutter. Erna Solberg fikk se rollespillet som jentene bruker for å overbevise både jentene selv og familien om betydningen av jentenes utdanning,

– De passer på hverandre. Om noen slutter og komme på skolen, blir de oppsøkt av de andre elevene som sjekker hva som er årsaken til fraværet. Er det i ferd med å bli giftet bort, kanskje, sier Unicef-representanten.

– Tradisjonelt har jenter vært en kostnad, mens gutter har vært en verdi for familien. Dette er i ferd med å snu seg i flere land, sier Erna Solberg fornøyd.

– Bare en sånn ting som at de kan gå på skolen også når de har menstruasjon. At de har tilgang på vann og atskilte toaletter og bind, gjør en forskjell. Da er det ikke lenger urene, sier hun.