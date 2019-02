MISTENKT: Farouk Abdulhak er etterlyst og mistenkt for drapet på Martine Vik Magnussen. Foto: Metropolitan Police / PA Wire

Møtte Martine-mistenkte: – Lever et liv omringet av vakter

BEIRUT/OSLO (VG) I løpet av de siste månedene er Farouk Abdulhak, den mistenkte i drapet på Martine Vik Magnussen, sett sammen med familie i Sanaa i Jemen. Han skal ha virket helt avslappet – tross store sikkerhetstiltak.

– Det virker som han føler seg komfortabel. Han er stort sett med familiemedlemmer. Det er fordi han ikke stoler på andre enn sin egen familie, sier en kilde til VG.

Kilden forteller at han har observert drapsmistenkte Farouk Abdulhak en rekke ganger, blant annet på en eiendom som tilhører familien. Dette møtet skal ha funnet sted på samme tidspunkt som da Farouks svært rike far, Saher Abdulhak, var tilbake i Jemen for første gang på fire år.

Ifølge VGs opplysninger skal Farouk Abdulhak ha besøkt farens hotell i Sanaa en rekke ganger under farens opphold i krigsherjede Jemen i november og desember i år.

I 2008 ble Martine Vik Magnussen funnet voldtatt og drept i leilighetskomplekset der kameraten hennes Farouk Abdulhak bodde i London. Samme dag tok Abdulhak et rutefly til Kairo, før han fortsatte videre til sin far i Jemen.

Abdulhak er britisk politis eneste mistenkte etter drapet. Abdulhak er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, men Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia. Dermed har han kunnet leve i frihet i hjemlandet.

Normalt liv

– Abdulhak lever et normalt liv, og han har ingen åpenbare fiender eller uvenner i Sanaa. Han holder en lav profil.

Han har en rekke fettere som han alltid er med. Han bor i et velstående nabolag nord i Sanaa. Han har til enhver tid fem væpnede vakter som passer på ham og er rundt ham. Dette er naturlig med beskyttelse med tanke på faren Shaher Abdulhaks rikdommer.

Til tross for at faren fortsatt er en av Jemens rikeste og mektigste forretningsmenn, har den brutale tre år lange krigen i Jemen rammet farens økonomi.

Martines far: – Absurd

– Det er overraskende, men også litt vemodig å høre at mistenkte tilsynelatende føler seg avslappet i Jemen, sier drepte Martine Vik Magnussens far Odd Petter Magnussen til VG.

Han utdyper:

– Overraskende fordi Martine-stiftelsen og jeg relativt jevnlig mottar – uten at vi forholder oss til det – tilbud fra Jemen om hvordan mistenkte kan pågripes. Vemodig fordi det understreker det absurde i at en internasjonalt ettersøkt person kan fortsette å leve slik med de praktiske og moralske følger dette må ha.

Magnussen oppfordrer Abdulhak må gjøre seg tilgjengelig for britisk politi og eventuelt bli ferdig med saken mens mistenkte ennå er en relativt ung mann.

– Alle jeg snakker med speiler min egen overbevisning om at han før eller senere kommer til å måtte forteller britiske myndigheter om hva som skjedde med Martine.

10 ÅR: Her er Odd Petter Magnussen avbildet under 10-årsmarkeringen ved åstedet i Great Portland Street i London. Foto: Mattis Sandblad

– En hån

Ved 10-årsmarkeringen i fjor uttalte Abdulshaks mektige far det Magnussen oppfattet som en «forståelse for min families situasjon og at vi arbeider for rettferdighet i denne saken».

– Med den kostnadstunge beskyttelse VG beskriver at mistenkte fortsatt har er jeg mer usikker på om denne kun gjelder for den generelle situasjonen i Jemen og dermed hvor dypfølt farens forståelse for vår situasjon er, sier han.

Advokat i Martine-stiftelsen, Patrick Lundevall-Unger, finner det nedslående å høre at mistenkte lever et avslappet liv mens han blokkerer rettsforfølgelse.

– Men det vil forhåpentligvis ikke vare i den uoversiktlige situasjonen Jemen fortsatt er inne i. Jeg føler det som en hån at mistenkte gjennom advokat har uttalt i mediene at han har lagt saken bak seg men tiden er ubegrenset og tiden vil komme, sier han.