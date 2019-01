Krever ny folkeavstemning om brexit

UTENRIKS 2019-01-16T02:41:19Z

LONDON/OSLO (VG) Tirsdagens knusende brexit-nederlag for Theresa May fyrer opp under kravet om ny folkeavstemning om Storbritannias medlemskap i EU.

– Den eneste, demokratiske, og åpenbare veien etter et så stort nederlag for May, er å la folk si sin mening på nytt.

Det sier James Pritchard, som er talsperson for «People’s Vote», kampanjen som vil sende folk til brexit-urnene på nytt, til VG få minutter etter at Mays regjering gikk på det som ifølge The Guardian skal være det største nederlaget i Underhuset for noen regjering i «den demokratiske æraen».

Bare 202 parlamentsmedlemmer stemte for avtalen. Hele 432 stemte mot. Inkludert 118 av hennes egne partifeller.

Slik reagerte May på de tallene:

– May må være ydmyk

Forslaget om ny folkeavstemning får stadig mer støtte også i Underhuset. Mange har tatt til orde for at britene for to og et halvt år siden ikke visste hva slags brexit-avtale de stemte for.

Nå vet de derimot mye mer om hva en utmelding faktisk kan komme til å innebære. Dessuten har meningsmålinger vist at stadig flere nå mener at brexit er en dårlig idé.

– Theresa May må være mer ydmyk og la en ny avstemning være et av alternativene. De neste dagene vil alle andre forslag bli diskutert, men sannheten er at de er fantasi, sier Pritchard.

Det engelske ordet «mess», kaos, sies mye i Storbritannia om dagen. Også Pritchard bruker det når han omtaler splittelsen landet står i.

– Vi har skyld i at vi er i dette kaoset.

Mistillitsforslag

Theresa May har vært klar på at hun ikke ønsker en ny folkeavstemning. Selv om presset på henne om dette nå kan komme til å øke nevnte hun ikke det som en mulighet i sin tale til Underhuset like etter at nederlaget var et faktum.

Hun sa derimot at både briter, EU-borgere i Storbritannia og alle med jobber som avhenger av landets handel med EU fortjener en rask avklaring på hva som nå vil skje.

– Resultatet forteller oss hva Underhuset ikke ønsker, men sier ingenting om hva det faktisk ønsker. Ingenting om hvordan – eller om i det hele tatt – det kommer til å hedre resultatet av folkeavstemningen Parlamentet selv besluttet å holde, sa May.

Hun gikk så kort gjennom hva regjeringen hennes nå vil foreta seg. Det første var å åpne for en mistillitsdebatt. Den vil bli avholdt allerede onsdag, etter at Labour leder Jeremy Corbyn var svært tydelig, som du kan se i videoen under, på at han ikke lenger har tillit til landets statsminister .

Vil ha møter med opposisjonen

Dersom regjeringen får fornyet tillit, vil May holde møter med sine kolleger og ledende opposisjonspolitikere for å finne ut hva som må til for å sikre videre støtte i det videre brexit-arbeidet.

– Vi vil gå inn i slike samtaler med et konstruktivt sinn, men ettersom det haster med å komme videre må vi holde fokus på de tingene som det genuint er mulig å forhandle om, og som vil ha nok støtte i Underhuset. Dersom disse møtene fører frem vil regjeringen så diskutere det vi blir enige om med EU, sa May, som gjentok at hun ikke ønsker å forlate EU uten en god avtale.

Hun lovet også at hun mandag i neste uke grundigere skal presentere regjeringens videre planer.