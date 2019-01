SMELTER: Bildet fra 2016 viser Getz ishylle i Antarktis. Foto: Jeremy Harbeck / AP

Antarktis smelter seks ganger raskere enn på 1980-tallet

2019-01-15

Issmeltingen på verdens kaldeste kontinent har akselerert dramatisk de siste 40 årene, viser en ny studie. Forskerne spår at havnivået vil kunne stige med flere meter.

I studien, som mandag ble publisert i journalen Proceedings of the National Academy of Sciences, fremgår det at Antarktis smelter seks ganger raskere enn hva det gjorde på 1980-tallet.

Forskere har brukt antennebilder, satellittmålinger og datamodeller for å se utviklingen fra 1979, skriver nyhetsbyrået AP .

Studien viser at issmeltingen har akselerert dramatisk. Siden 2009 har Antarktis mistet nesten 252 milliarder tonn med is hvert år, ifølge forskerne. På 1980-tallet var det årlige istapet på 40 millioner tonn.

– Havnivået kan stige

Forsker Eric Rignot ved Universitetet i Irvine i California er hovedforfatter av den nye studien. Han forklarer at Øst-Antarktis, hvor isen lenge har blitt ansett som stabil, mister 56 milliarder tonn is i året.

Også i desember ble det påpekt at isbreer langs denne kysten smelter raskere enn tidligere .

– Smeltingen i Vest-Antarktis og Antarktishalvøya står for om lag fire femtedeler av istapet. Smeltingen i Øst-Antarktisk øker risikoen for at havnivået kan stige med flere meter i løpet av det neste århundret, sier Rignot.

Et enormt isfjell, større enn Akershus fylke, løsnet fra kysten av Antarktis i 2017 – se video under:

Global oppvarming

At havnivået stiger er en av de to mest alvorlige konsekvensene av global oppvarming . Det sa Lars Henrik Smedsrud, forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og professor ved Geofysisk institutt på Universitet i Bergen, Lars Henrik Smedsrud, da VG snakket med han i fjor sommer.

Forskningsleder ved Senter for klimaforskning, Bjørn Hallvard Samset, påpekte at stigningen går sakte.

– Det ser ikke ut som en orkan eller et jordskjelv. Men etter hvert kan vi bli nødt til å flytte fra det samfunnet vi bor i nå. Vi får være glad det går sakte, sa Samset til VG.