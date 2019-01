PÅ GRENSEN: Richard er på grensen flere ganger i uken med sitt flagg og hunden La Bella. Han startet med å komme hit for mange år siden for å vise sin militærveteraner som hadde kjempet for USA, men som var blitt deportert til Mexico. Foto: Thomas Nilsson / VG

Richard flagger på grensen mot Mexico: – Jeg hater å støtte Trump

UTENRIKS 2019-01-14T18:12:37Z

SAN YSIDRO, CALIFORNIA (VG) Noen meter fra immigrantene på grensebyen Tijuana står Richard med det amerikanske flagget. Han er sønn av udokumenterte innvandrere fra Mexico.

Publisert: 14.01.19 19:12 Oppdatert: 14.01.19 19:22

Likevel har han et budskap til dem på den andre siden av det høye gjerdet som er akkurat her:

Ikke prøv å hoppe over. Ikke svøm rundt gjerdet som er bygget ut i det iskalde vannet hvor mange desperate migranter drukner. Kom til USA på lovlig vis. Meld deg ved en grensepost og søk om lovlig opphold.

– Jeg vet at det høres hyklersk ut når det kommer fra sønnen til illegale immigranter. De kom over grensen for å jobbe. De ble vel lovlige innbyggere da de fikk amnesti på begynnelsen av 80-tallet. Jeg er født i Los Angeles, sier Richard.











DRØMMEN OM USA: Denne gutten titter inn gjennom gjerdet som skiller Mexico og USA ved Tijuana. Thomas Nilsson / VG

Han står her flere ganger i uken med flagget og sin fire år gamle belgiske fårehund La Bella fordi han vil gi migrantene på andre siden «noe visuelt som gir dem håp om å komme inn i landet på lovlig vis».

Mange av menneskene på den andre siden er fra den originale migrantkaravanen som ble startet i voldsherjede Honduras .

– Mange sier at en mur ikke fungerer. Når folk sier det, i sine fine klær og greier, så svarer jeg at det er høyst sannsynlig at du lever på et inngjerdet boligkompleks med en bevæpnet vakt, sier Richard, som elsker Mexico.

– Jeg er der en gang i uken. Jeg har en sønn i Tijuana. Men det er masse vold der inne. Det er narkotika, sextrafficking og våpen. Og det er blitt mye verre med årene, sier han.

Fakta om nedstengningen av statsapparatet # 22. desember 2018 ble deler av USAs statsapparat stengt, da president Donald Trump nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico. # 9 av 15 departementer og en rekke andre myndigheter er helt eller delvis stengt. Det går blant annet ut over både politi, offentlig transport, parker og museer. # Den såkalte «shutdown» nå den lengste i USAs historie. Dette er den tredje såkalte shutdown under Trump. Under de to forrige hadde hans parti, det republikanske partiet, flertallet i begge kamrene i Kongressen, både Senatet og Representantenes hus. Nå har demokratene flertall i Representantenes hus.

Han gir demokratene hovedskylden for den rekordlange nedstengningen av statsapparatet i USA nå, fordi de ikke vil de 5,7 milliarder dollarene Trump ber om.

– Men begge sider er som små barn. «Jeg vil ikke gi deg det hvis du ikke gir meg det». Det er barnslig.

Han er ikke bekymret over at en fullverdig mur trolig vil koste rundt 25 milliarder dollar.

– Hvorfor investerer vi så mye penger i andre land og bygger ikke denne muren i vårt i eget land? Jeg forstår ikke amerikanere som ser at det er masse nød i sin egen by som reiser helt til Honduras for å hjelpe mennesker der, sier Richard, som har stått ved grensen i årevis.

– Jeg er ikke en hundre prosent Trump-supporter som står her med T-skjorte med bilde av ham og greier. Da ville det haglet steiner over meg. Jeg gjør min egen greie. Jeg hater å støtte Trump, men jeg gjør det delvis likevel.

– Hvorfor støtter du ham hvis du hater det?

– Fordi han har rett.

– Hvorfor hater du å støtte ham?

– På grunn av det rasistiske han sier hele tiden. Han er barnslig. Han gir folk kallenavn. Han klarer ikke å beholde roen.

– Mener du det var galt av dine foreldre å ta seg over grensen ulovlig?

– De hadde ikke noe valg. Når jeg ser folk hoppe over det gjerdet, og ser hvilke sjanser de tar, tenker jeg «wow, det kunne ha vært min mor». Jeg synes synd på dem. Men de bør gå og registrere seg – og så gjøre noe med livene sine.

Nede på stranden møter vi Taavi McMahon som nylig sluttet som statsadvokat i Wisconsin. Han er på en liten reise i USA og ville ta turen hit for «å se den humanitære krisen med egne øyne».

– Faktum er at vi er et land av immigranter. Vi trenger dem. De er de hardest arbeidende menneskene vi har i Wisconsin. Meierigårdene ville tørke inn og gå konkurs uten dem. Det som er trist, er at Trump spyr ut alt det tøvet hver dag, og folket lytter fordi mediene dekker alt han sier hver dag, mener han.

Han sier at dette handler om desperate mennesker som flykter fra Mellom-Amerika.

– Den virkelige historien er at arbeidsgivere i USA ikke er ærlige. Hvem plukker tomatene våre? Hvem gjør jobbene som amerikanere ikke vil ha? Arbeidsgiverne er totalt hyklerske, sier McMahon, som jobbet som seks år som statsadvokat i Wisconsin. Han sier at når migranter begår lovbrudd, er det stort sett for å kjøre bil uten lappen.

– De har ikke sertifikat fordi de er udokumenterte. Ellers står immigranter bak påfallende færre kriminelle handlinger enn amerikanere. Det har jeg sett med egne øyne som statsadvokat.

– Forstår du ikke noen av Trumps argumenter om narkotika- og menneskesmugling?

– Litt. Narkotikakrigen er en fiasko. Vi har mislyktes. Vårt fylke i Wisconsin har et stort metamfetamin-problem. Alt kommer fra Mexico. Men fakta er at muren ikke stopper problemet. Folk kommer til å bli høye uansett. Prisen er for god og etterspørselen for høy. Narkotikaen kommer gjennom de lovlige grensepostene likevel.

Han gir Trump skylden for shutdownen.

– Jeg tror at Trump er den er den største hykleren i hyklerhistorien. Du som journalist burde dra til Trump Tower og se hvor mange udokumenterte migranter som lager mat og rengjør der. Han leker med hjernene til arbeiderklassen i Amerika. Han spiller på frykt og fremmedfrykt, svarer McMahon.

New York Times har tidligere avslørt at udokumenterte immigranter jobber på Trumps eksklusive golfklubb i Bedminster, New Jersey.

På stranden møter vi Alan Whitner som har tatt den tre timer lange bilturen fra Los Angeles. Han har aldri vært her ved Mexico-grensen før.

– Jeg har hørt alt mulig. Men det ser veldig rolig ut her. Jeg ser ingen migrantkaravaner, sier Whitner med et smil.

Han støtter likevel USAs president.

– Jeg vil ha muren hele veien langs grensen mot Mexico. En mur stopper ikke alle, men de stopper mange, sier Whitner.

Han støtter også Trumps shutdown.

Vi snakker med en Border Patrol-agent som ikke vil oppgi navnet sitt. Han har ikke fått lønn på flere uker, noe han er skuffet over, men han sier at de fleste grensevaktene ser på jobben sin som «et viktig oppdrag».

Trolig vil lønnen til han og 800.000 andre føderalt ansatte bli etterbetalt.

– Murer fungerer. Se bare her. Det er mennesker på andre siden som vil inn i USA, men denne fysiske barrieren hindrer dem. Noen prøver likevel. Og vi pågriper mange farlige kriminelle her, sier han.