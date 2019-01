En demonstrant som er for britisk medlemskap i EU. Statsminister Theresa May forsøker å få opposisjonen og egne motstandere til å kunne samles om en revidert brexitplan som hun presenterer for Parlamentet mandag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

May presenterer revidert brexitplan i Parlamentet

UTENRIKS 2019-01-20T18:29:15Z

Storbritannias statsminister Theresa May presenterer sin reviderte brexitplan for Parlamentet mandag. Samtidig tas det til orde for utsettelser.

NTB

Publisert: 20.01.19 19:29

Om drøye to måneder skal Storbritannia etter planen starter prosessen med å forlate EU.

Enkelte parlamentsmedlemmer tar til orde for å utsette datoen til etter 29. mars, for at de stridende politikerne i Parlamentet skal kunne greie å nå en enighet.

Brexit-talsperson Keir Starmer i opposisjonspartiet Labour sier til BBC at det er uunngåelig at landet må be EU om å få utvidet frist.

– Vi er 68 dager unna. Vi er absolutt ikke forberedt. Det vil bli katastrofalt, sier Starmer.

Benkeforslag

Statsminister Theresa May skal mandag presentere sine innspill hva som skjer videre for å få brexit gjennom Parlamentet. Hennes såkalte "plan B" skal deretter debatteres og stemmes over 29. januar.

Men det er også ventet en rekke benkeforslag til endringer fra både Labour og De konservative som Mays allierte frykter kan føre til at de som ønsker en ny folkeavstemning, tar kontroll over den prosessen.

May led et knusende tap i Parlamentet da flere enn 100 konservative parlamentsmedlemmer stemte mot skilsmisseavtalen hun hadde framforhandlet med EU.

VG var på plass i London under avstemningen, og traff Brexit-tilhengere:

Kapre brexit

Handelsminister Liam Fox, som er en av dem som har støttet statsminister Theresa Mays opprinnelige brexitavtale, klandrer tilhengere av et fortsatt britisk medlemskap i EU, for å forsøke å kapre brexitprosessen.

– Befolkningen har sagt de er for utmelding, samtidig vil parlamentsmedlemmene helst bli i EU. Men Parlamentet har ikke lov til å kapre brexitprosessen, sier Fox til BBC.

Et flertall blant de 650 parlamentsmedlemmene er egentlig for at Storbritannia skal bli i EU, men 52 prosent av velgerne stemte for å forlate EU i folkeavstemningen i 2016.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars, med eller uten avtale.

- Udemokratisk

Noen endringsforslag går ut på å utsette brexit inntil politikerne klarer å bli enige om veien videre. Tidligere brexitminister Dominic Raab, som forlot ministerposten fordi han var uenig med statsminister Mays brexitavtale, sier at flere endringer vil innebære at et mindretall kan ta kontroll over prosessen i Parlamentet.

– Det vil være en ekstraordinær og udemokratisk ting å gjøre, sier Raab på vegne av en gruppe politikere som fortsatt støtter en brexit.

En av de sterkeste kritikerne av brexitavtalen, partikollega og parlamentsmedlem Jacob Rees-Mogg, oppfordret søndag statsministeren til å presse EU til å akseptere endringer i brexitavtalen som ble stemt ned forrige uke.

Det er lite trolig at May mandag har med et forslag som vil tilfredsstille den euroskeptiske Rees-Mogg. May har imidlertid hatt som mål å gjennomføre samtaler med lederne fra alle partiene i et forsøk på å få til en enighet.