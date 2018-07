VARMEREKORD: I byen Kumagaya viste gradestokken hele 41 grader. Foto: Reuters

Hetebølge herjer i Japan – over 70 personer har mistet livet

Publisert: 23.07.18 22:43

UTENRIKS 2018-07-23T20:43:53Z

Til sammen 77 personer skal ha dødd på grunn av heten på tvers av landet de siste to ukene.

Det har blitt målt varmerekord i Japan . I byen Kumagaya, nord for Tokyo , viste gradestokken hele 41, 1 grader. Varmerekorden kommer akkurat to år før de Olympiske sommerlekene sparker i gang i Tokyo.

Ifølge det meteorologiske instituttet i Japan er det nesten 12 grader varmere enn den gjennomsnittlige temperaturen på denne tiden av året, skriver CNN.

Den ekstraordinære varmen har førte til at landets meteorologiske institutt holdt en pressekonferanse for å opplyse om hvordan befolkningen skal unngå å få heteslag, da varmen er forventet å vare i to uker til.

Men det er ikke alle som tåler den intense heten. 77 personer skal ha mistet livet siden 9. juli på grunn av varmen, skriver nyhetsbyrået Kyodo News . Bare lørdag mistet elleve stykker livet. Over 30.000 skal ha havnet på sykehus.

Ifølge nyhetsbyrået skal ytterligere ni personer ha dødd i løpet av mandag. Minst 1843 personer ble brakt til sykehuset.















1 av 6 LEKER I VANNET: Barn leker i en fontene under hetebølgen. TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Heten kan føre til slag, dehydrering, migrene, mangel på søvn og humørsvingninger. Japan opplever sjelden slike temperaturer, derfor er det få som er utstyrt med klimaanlegg i hjemmene.

Heten har særlig rammet de eldre. Blant de døde er en 91 år gammel dame som ble funnet kollapset på et jorde, som deretter døde på sykehuset. En gutt som gikk på barneskolen skal også ha mistet livet etter 20 minutters gåtur til en nærliggende park, skriver The Telegraph.

Japan har vært preget av ekstremvær den siste måneden. Hetebølgen kommer kort tid etter at landet hadde kraftig regn som førte til flom og jordskred. Det kostet over 200 mennesker livet.

Her hjemme i Norge har det også vært rekordvarmt i sommer: