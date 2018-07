VENTET: Eline og kjæresten ventet i seks timer på å bli evakuert fra stranden nær hotellet mellom Rafhina og Mati. Flere lokale med store brannskader flyktet også til stranden fra flammehavet i området. Foto: Privat

Flyktet med båt fra katastrofebrannen: – Alt brant utenom hotellet

Publisert: 24.07.18 10:27 Oppdatert: 24.07.18 10:39

UTENRIKS 2018-07-24T08:27:23Z

Norske Eline (23) og kjæresten satt på en strand i timevis, mens turister og lokalbefolkning ventet på å bli evakuert fra branninfernoet i Hellas.

Eline Meisingset Strømmen (23) og kjæresten Wahid Sahil (28) ble evakuert fra hotellet Ramada Attica Riviera i sekstiden mandag kveld. Hotellet ligger mellom byene Rafhina og Mati, området som er hardest rammet.

Nyhetsbyrået AP har bekreftet at 50 mennesker har mistet livet i brannene.

– Vi hørte noen skrike ut at vi måtte dra. Vi så flammer og masse svart røyk, og vi så at de fastboende flyktet i bilene sine. Det var ganske kaotisk. Flammene var veldig nærme og brannen var kraftig, forteller Strømmen til VG.

Da de forlot hotellet oppsto var det kø på veien fordi folk flyktet i biler. Turistene ble sendt til stranden.

Mens de satt der fikk de utdelt håndklær for å verne seg mot røyken. Rundt midnatt ble de evakuert med båt til Rafhina, og tok buss til Athen .

– Det kom flere fastboende med store brannskader til stranden. Alt brant utenom hotellet. Det var det eneste trygge stedet, sier Strømmen på telefon fra Athen.

– Noen lå i vannet i timevis. Mens vi var der begynte palmene nær oss å brenne, men noen klarte heldigvis å slukke det, sier hun.

UD: Prøver å få oversikt

I tillegg til at over 50 mennesker har mistet livet, er 170 innlagt på sykehus med skader, ifølge AFP . For flere av disse skal tilstanden være kritisk.

Utenriksdepartementet (UD) opplyser til VG at de jobber med å skaffe oversikt over om nordmenn er rammet. Ifølge Strømmen var det både nordmenn, svensker og dansker på hotellet hun og kjæresten ble evakuert fra.

UD ber nordmenn i Hellas om å holde seg orientert om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter.

– Vi oppfordrer folk som er i Hellas til å registrere oppholdet sitt på UD, på reiseregistrering.no. Da får vi lettere oversikt over nordmenn som er i området og kan få kontakt med dem, sier pressevakt i UD, Kari Eken Wollebæk.

Både SAS og Norwegian opplyser til VG at trafikken går som normalt til Hellas i dag. Flyplassen ligger ifølge SAS fire mil fra brannområdet og vindretningen påvirker ikke flytrafikken.

– Plutselig hørte vi masse skrik fra havet

Jørn Helge Dahl (47) var på vei med ferge fra Paros til Rafhina mandag ettermiddag. Han forteller at de ikke hadde hørt noe om brannen da de gikk om bord, men at de etter hvert som de nærmet seg havnebyen så askeskyer.

– Plutselig hørte vi masse skrik fra havet. Da la vi merke til to personer som lå i havet. Det var så vidt de ikke ble truffet av den store fergen. Det ble kastet ut redningsskøyter og vi fikk trukket dem opp.

Videre forteller han at de hørte enda flere skrik fra havet.

– Men det tok litt tid før vi fikk lokalisert dem. Det var seks-syv stykker som var klynget sammen. Det var en mann og en kvinne, og resten var barn og ungdommer.

Dahl forklarer at de skal ha lagt ut på havet i en plastbåt i et forsøk på å rømme fra flammene, men at båten kantret.

– Det er utrolig at de faktisk overlevde. De var langt utpå havet.

Etter en lang redningsaksjon gikk Dahl i land Rafhina mandag kveld.

– Det var en ganske kaotisk og dramatisk natt. Det var lite informasjon, og det meste på gresk. Vi bodde på et hotell litt utenfor sentrum, og siden hotelldriveren ikke flyktet tenkte vi at det var trygt.

– I dag skal vi heldigvis hjem, sier han.









Merete Fuurhaarklau (42) er på ferie i byen Lavrio, som ligger midt mellom de to skogbrannene som herjer i landet.

– Selv her, en time unna, er det både røyklukt og aske.

Hun forteller at de i mandag var på stranden Astir Beach nær Athen. Det gikk fra en deilig sommerdag til at en sort sky omfavnet himmelen og det regnet aske.

– Solen var rød og det var mye røyklukt. Det var skikkelig ekkelt.

– Folk graver i husruinene sine

Christina Nicolaisen (35) har feriert i Nafplio med mannen og barna på åtte og elleve år. Hun forteller at byen ikke er rammet av skogbrannen, men i dag tidlig kjørte de på hovedveien like ved Rafino hvor flammene har herjet som verst.

– Jeg fikk sug i magen. Det var veldig ekkelt å se alle ødeleggelsene, sier hun til VG.

Hun forteller at de fleste husene langs veien er nedbrent.

– Folk graver i husruinene sine, sier Nicolaisen.

De er på vei til flyplassen, men den ligger like ved området hvor skogbrannen fortsatt pågår for fullt, så familien er usikker på om de kommer seg hjem.

– Det flyr fortsatt slukninghelikopter over hodene våres.