TAR REGNINGEN: Forretningsmannen Rachid Nekkaz holder opp en sjekk for å betale for en kvinne som har fått nikabbot i Frankrike.

Millionæren som betaler kvinners burkabøter

Publisert: 10.08.18 18:39

Den fransk-algeriske forretningsmannen Rachid Nekkaz (46) lover å ta kostnadene til alle kvinner som blir felt av det nye forbudet mot burka og nijab i Danmark. Det er ikke første gang, ifølge ham selv.

I helgen ble den første danske kvinnen dømt for å bære burka, etter at Danmark ble det fjerde europeiske landet til å forby all bruk av nikab og burka på offentlig plass .

Millionæren Rachid Nekkaz hevder selv at han allerede har betalt over tusen lignende bøter i andre europeiske land, blant annet Tyskland, Frankrike og Sveits, tilsvarende over 2,3 millioner kroner.

Han sier til VG at han vil bli i København i to dager i september, for å gjøre det samme for danske kvinner.

– Jeg kommer til å fortsette å betale bøtene hver måned, sier han.

Er selv imot burka

Nekkaz var motstander av loven som forbyr burka i Frankrike. Da den gikk gjennom i 2010, startet han organisasjonen «Touche pas à ma constitution» (Ikke rør grunnloven min) – og et fond som skulle hjelpe kvinner som ble bøtelagt , slik at de kunne fortsette å bære plagget.

– Selv om jeg er imot nikab, kommer jeg alltid til å forsvare frihetsrettigheter over hele verden. Friheten til å bære en nikab, så vel som friheten til å ikke gjøre det, sier han til den danske avisen.

Personlig er han imot at muslimske kvinner bærer nikab, burka og burkini.

– De representerer ikke akkurat den beste måten å integreres inn i det europeiske samfunnet på generelt – og Frankrike spesielt, ettersom det er på vei til å bli mer islamofobisk, uttalte han til Washington Post i 2016.

Tidligere presidentkandidat og politisk aktivist

Nekkaz er født og oppvokst i Frankrike, av algeriske foreldre. Han er en selvskapt millionær, som har tjent opp en stor formue etter å ha arbeidet i eiendomsbransjen.

Han fikk først offentlig oppmerksomhet da han var en av de potensielle kandidatene til det franske presidentvalget i 2007. Han fikk imidlertid ikke underskriftene han trengte. Han presenterte seg selv som presidentkandidat igjen i 2011 for det sosialistiske partiet – også denne gangen uten hell.

I 2013 ga han opp sitt franske statsborgerskap, fordi han ikke lenger ønsket å identifisere seg med et land som «bryter med prinsippet om individuell frihet på en daglig basis».

Dessuten ville han nominere seg selv til det algeriske presidentvalget i 2014 – noe han ikke kunne da han hadde dobbelt statsborgerskap.

Hans fransk-amerikanske kone Cécile bruker ikke ansiktsdekkende plagg, og har sammen med sønnen akkompagnert Nekkaz på hans politiske reiser.

Politikere vurderer å oppjustere straffen til fengsling

Boten i Danmark ligger i dag på 1000 danske kroner. Ved fjerde gangs overtredelse stiger boten til 10.000 kroner.

Dansk Folkeparti er også kritisk til Nekkaz, og mener hans planer om å betale bøtene er å undergrave dansk lovgivning.

Partiets innvandringspolitiske talsmann, Martin Henriksen, mener regjeringen bør vurdere innførsel av fengselsstraff i lovgivningen.

– Dette er en mulighet for regjeringen til å overveie om vi skal innføre fengselsstraff. Man kan kanskje betale bøter for andre, men man kan ikke sone for andre, sier han til Berlingske.

Venstres innvandringspolitiske talsmann, Marcus Knuth, sier også til avisen at regjeringen vil vurdere å innføre fengselsstraff for gjentatte overtredelser, som et svar på Nekkaz’ planer.

– Jeg respekterer danske lover. Men den danske regjeringen må også respektere min rett til å betale bøtene, noe som er tillatt, sier Nekkaz, som svar på politikernes reaksjoner.