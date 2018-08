MASSEGRAV: Rettsmedisinske arbeidere graver en massegrav ved San Rafael-kirkegården i Ciudad Juárez i slutten av juli. Foto: Jose Luis Gonzalez / X03746

Elleve personer massakrert i meksikansk grenseby

Publisert: 04.08.18 03:14

2018-08-04

Ciudad Juárez var inntil for noen år siden kjent som verdens farligste by.

Åtte menn og tre kvinner ble funnet i en leilighet i byen som grenser til El Paso i Texas på amerikansk side. Politiet opplyser til nyhetsbyrået EFE at væpnede menn ankom leiligheten, bandt de elleve personene, før de torturerte og drepte dem.

Hendelsen kan ha sammenheng med feider mellom kriminelle grupperinger i byen, melder myndighetspersoner, ifølge Al Jazeera.

Drapene fredag skjer bare dager før Mexicos nyvalgte president, venstreorienterte Andres Manuel López Obrador, skal besøke byen for en rekke konferanser som handler om hvordan å stagge volden i landet.

Med 3000 drap i året, ble Ciudad Juárez i 2010 døpt av mange som «verdens farligste by ». Voldsspiralen som ble utløst av rivaliserende karteller som kjempet om territoriet, og den massive politi- og militæroffensiven som ble iverksatt under «krigen mot narkotika» til administrasjonen til PAN-president Felipe Calderón, var kidnappinger og utpressinger av bedrifter dagligdags - og både karteller og korrupt politi deltok i de kriminelle handlingene.

Den krigslignende situasjonen gjorde at tusenvis av bedrifter stengte eller flagget ut, samtidig som at så mange som 450.000 mennesker, en tredjedel av byens befolkning , flyktet fra byen bare i løpet av fire år.

Volden ble imidlertid stagget drastisk i flere år. Den offisielle versjonen er at man lyktes med en hardere fengslingspolitikk og utrenskning av korrupt politi. Andre mener at den relative freden skyldtes at Sinaloa-kartellet hadde vunnet krigen og dermed fått tilnærmet monopol på narkotikahandelen.

En økning i vold og drap i 2016 og 2017, både i Ciudad Juárez og visse andre steder i Mexico, har fått flere til å frykte oppblussingen av nye kartellkriger, melder Insight Crime .