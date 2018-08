SYK: Senator John McCain har selv tatt beslutningen om å avslutte den medisinske behandlingen. Foto: Aaron Bernstein / Reuters

John McCain avslutter kreftbehandling

UTENRIKS 2018-08-24T15:30:09Z

Den kreftsyke amerikanske senatoren har selv bestemt seg for å avslutte behandlingen, uttaler hans familie.

Publisert: 24.08.18 17:30 Oppdatert: 24.08.18 18:22

I fjor sommer ble det kjent at den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten (81) er diagnostisert med en svært aggressiv form for hjernekreft, glioblastoma. Legenes prognoser for overlevelse var svært dårlige.

Fakta om John McCain John Sidney McCain III ble født 29. august 1936 på en militærbase i kanalsonen i Panama, som den gang var amerikansk. Både faren og farfaren var firestjerners generaler.

Gift med Cindy. Har syv barn, tre av dem fra sitt første ekteskap.

Utdannet offiser og var jagerpilot under Vietnamkrigen. Skutt ned under et bombetokt i 1967 og satt fem og et halvt år som krigsfange.

Jobbet en tid i ledelsen i sin svigerfars øldistribusjonsfirma, før han gikk inn i politikken.

Medlem av Representantenes hus fra 1983 til 1987, og senator for Arizona siden 1987.

Forsøkte i 1999 å bli Republikanernes presidentkandidat, men tapte for George W. Bush.

Ble partiets presidentkandidat i 2008, men tapte valget for demokraten Barack Obama.

Ble operert for en kreftsvulst i hjernen i juli 2017. Legenes prognoser var svært dårlige, og fredag opplyste familien at han har valgt å avslutte behandlingen. Kilde: NTB

I uttalelsen fra familien står det at McCain lenge hadde et håp om å overleve sykdommen, og at han siden diagnosen ble kjent har stått imot lenger enn det forventet.

– Sykdomsutviklingen og alderdommens ubønnhørlige fremdrift avgir sin dom. Med sin sedvanlige viljestyrke, har han nå valgt å avslutte medisinsk behandling, skriver McCains familie.

– Familien er enormt takknemlig for støtten og vennligheten til alle hans støttespillere det siste året, skriver de videre.

Ifølge New York Times har ikke McCain vært tilstede i Washington siden desember. Kilder som skal stå nær McCain har fortalt avisen at hans død er nært forestående.

Presidentkandidat og krigsveteran

McCain er veteran fra Vietnamkrigen og senator fra Arizona, og kanskje best kjent som presidentkandidat og Barack Obamas republikanske konkurrent under presidentvalget i 2008. Han var også George W. Bush’ største utfordrer til kandidaturet i 2000.

McCain har sittet i Senatet siden 1987, og ble sist gjenvalgt i november 2016.

Det siste året har McCain bemerket seg som en kritiker av president Donald Trump, og har blant annet kommet med skarpe bemerkninger etter toppmøtet mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Trump har på sin side gått til frontalangrep på senatoren en rekke ganger, og har blant annet kalt han en «taper».

Senatoren gjorde seg bemerket i fjor sommer, da han til tross for sykdommen møtte i Senatet og avgi en avgjørende stemme for å starte avviklingen av «Obamacare», Barack Obamas mye omtalte helsereform.

Støtte fra familie og kolleger

Både McCains kone Cindy McCain og datteren Meghan har delt familiens melding på Twitter, der de takker for all støtte de har fått det siste året.

Senatets republikanske flertallsleder Mitch McConnell kaller informasjon «veldig trist».

– Vi er heldige som kan kalle han vår venn og kollega, skriver McConnell.

John Kerry, demokratisk senator og Barack Obamas utenriksminister fra 2013, omtaler McCain som modig.

– John McCain er personifiseringen av å tjene landet, skriver leder i Representantenes hus, Paul Ryan.