TRUMP-KRITIKER: Tidligere CIA-direktør John Brennan fratas nå sikkerhetsklareringen. Foto: Leah Millis / Reuters

Donald Trump trekker tilbake sikkerhetsklareringen til tidligere CIA-direktør

UTENRIKS 2018-08-15T18:59:49Z

Tidligere CIA-direktør John Brennan mister sikkerhetsklareringen etter anklager fra Det hvite hus om hans «uberegnelige oppførsel».

Publisert: 15.08.18 20:59 Oppdatert: 15.08.18 21:56

Det bekrefter talskvinne i Det hvite hus , Sarah Sanders, som leste opp en skriftlig uttalelse fra president Donald Trump under en pressebrifing onsdag.

– Jeg har et unikt ansvar for å beskytte nasjonens klassifiserte opplysninger, blant annet ved å kontrollere hvem som har tilgang til dem. I dag har jeg, for å oppfylle dette ansvaret, besluttet å tilbakekalle sikkerhetsklareringen til John Brennan, sier Trump i uttalelsen.

Sanders trekker frem Brennans «uberegnelige oppførsel og atferd» som årsak til at han ikke kunne beholde sikkerhetsklareringen, og anklager ham for løgner og «ville utbrudd».

Hun hevder også at han har utnyttet sin tilgang på klassifisert informasjon, for å «skape splid og kaos» om Trump-administrasjonen.

Beslutningen kommer etter at Trump tidligere i sommer truet med å fjerne sikkerhetsklareringen til flere kritikere av hans presidentskap .

Har kritisert Trump flere ganger

John Brennan, som tjente som CIA-direktør i Obama-administrasjonen, har vært svært kritisk mot president Donald Trump.

I juli uttalte han at Trumps oppførsel under pressekonferansen med Putin i Helsinki var «forrædersk» .

I fjor uttalte han også at presidenten burde skamme seg etter at Trump uttalte at han stoler på Putins forsikringer om at Russland ikke forsøkte å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget.

Trump svarte da på kritikken med å kalle Brennan «en politisk streber».

Vurderer å fjerne flere sikkerhetsklareringer

Sikkerhetsklareringen avgjør hvilken hemmeligstemplet informasjon du får tilgang på. Desto høyere sikkerhetsklarering du har, desto mer sensitiv informasjon får du tilgang på.

Sanders sier også at andre tidligere etterretningsarbeideres sikkerhetsklareringer er under vurdering.

Blant annet vurderer Trump klareringene til tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere nasjonal etterretningssjef James Clapper, tidligere CIA-direktør Michael Hayden, USAs tidligere visejustisminister Sally Yates og en rekke andre profilerte personer - som alle har kritisert Trumps politikk offentlig.