REGJERING? SD-leder Jimmie Åkesson utelukker ikke et samarbeid med Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor og Moderaternas leder Ulf Kristersson etter valget. Foto: Kristdemokratarna/ Henrik Montgomery, TT / Fredrik Wennerlund, Nya Moderaterna

Dette er Jimmie Åkessons drømmeregjering

UTENRIKS 2018-08-19T14:10:18Z

Sverigedemokraternas (SD) leder Jimmie Åkesson sier han ikke ser bort i fra et samarbeid med Moderaterna (M)og Kristdemokraterna (KD) etter valget 9. september.

– Det er absolutt ikke umulig, sier partilederen til Expressen lørdag.

Det på tross av at Åkesson bare to dager tidligere uttalte til svenske P1 at han ikke tror at han vil sitte i regjering etter valget.

Ifølge Expressens siste meningsmåling vil de tre partiene få til sammen 42, 9 prosent av stemmene ved det kommende valget.

Kun tre uker før svenskene skal gå til urnene hersker det fortsatt stor forvirring om hvordan Sveriges kommende regjering vil se ut - ettersom alle de andre partiene så langt har hatt berøringsangst for et potensielt samarbeid med SD - som ligger an til å gjøre et brakvalg.

På et gjennomsnitt av meningsmålingene ser det ytterliggående høyre-partiet ut til å få 22,5 prosent av stemmene i valget 9. september.

Håper på mulig samarbeid

I etterkant av partilederdebatten onsdag denne uken har Åkesson skissert opp et mulig konservativt regjeringssamarbeid med deler av Moderaterna og Kristdemokraterna.

– Jeg snakker om tre blokker; én konservativ blokk der deler av Moderaterna og KD i det minste burde inngå, uttalte SD-lederen under fredagens turne i Norrland:

– Også har vi en liberal blokk med Centerpartiet og Liberalerna, i tillegg til en sosialistisk blokk. Om vi tenker rent parlamentarisk skal man kunne se for seg oss tre partier mot resten, som da ville blitt en sosialliberal og venstreliberal blokk. Det er absolutt ikke umulig, sier Åkesson.

Bakgrunnen for Åkessons nye drøm er at SD er uenige med alliansepartiet Centerns migrasjonspolitikk - og dermed lukker døren helt for å fungere som støtteparti for dem, slik de tidligere har gjort.

– Hvis vi i det hele tatt skal støtte eller stemme frem et budsjett er det under forutsetning av at migrasjonspolitikken går i vår retning, understreker han.

Fakta om Sverigedemokraterna: * Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne. * Grunnlagt i 1988. Blant tidligere medlemmer og grunnleggerne hadde flere bakgrunn fra høyreekstreme og rasistiske miljøer. Partiet har de siste årene gjort mye for å distansere seg fra disse, men har fastholdt at islam er en trussel mot det svenske samfunnet. * Jimmie Åkesson har vært partileder siden 2005. * SD fikk 12,9 prosent av stemmene i valget i 2014. På et gjennomsnitt av meningsmålingene nå ser partiet ut til å få 22,5 prosent av stemmene i valget 9. september. * SD er Riksdagens tredje største parti med 49 av 349 representanter. Partiet er på vippen mellom de to blokkene i Riksdagen. Ingen av de andre partiene har villet samarbeide med partiet. *Kilde: NTB, val.digital

Avviser mulig samarbeid

Konservative Moderaternas leder Ulf Kristersson avviser blankt et eventuelt samarbeid med SD om en konservativ regjering.

– Det er ikke aktuelt for Moderaterna og samarbeide om noen konservativ regjering. Vi satser alt på en regjering med Alliansen, uttalte han under sin bussturné i Vest-Sverige fredag.

Kristersson har gjentatte ganger sagt at han ikke ønsker et SD-samarbeid, på tross av at 61 prosent av Moderaterna-velgerne vil samarbeide med Sverigedemokraterna dersom den blå Alliansen ikke får flertall i valget.

Forrige uke kom det imidlertid nye toner fra Moderaternas gruppeleder Tobias Billström. Til Dagens Industri åpnet han opp for at et eventuelt samarbeide med SD til dels kan skje i parlamentariske utredninger om for eksempel migrasjon.

Spørsmålet om et SD-samarbeid er så betent i Høyres søsterparti at det førte til at forrige partileder, Anna Kinberg Batra, valgte å trekke seg som partileder.

I januar i fjor åpnet hun nemlig for samtaler med Sverigedemokraterna. Det skapte massive reaksjoner internt i partiet, og Batra ble selv beskyldt for å være rasist.

Sammenlignet med Tyskland

Det er likevel lite som tyder på at de svenske partilederne vil komme til noen enighet om hvordan den svenske regjeringen vil se ut før etter valget i september. Noe alle derimot er enige om, er at de ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Liberalernas leder, Jan Björklund, illustrerte situasjonen under debatten onsdag med å henvise til da forbundskansler Angela Merkel dannet et samarbeid med den tidligere opposisjonen - for at de ytterliggående partiene skulle holdes utenfor makten i Tyskland.

KD-leder Ebba Busch Thor lovet på samme tidspunkt å strekke ut en hånd til SD den dagen Åkesson renser opp blant forgjengere som ikke oppfører seg, og når «partiet begynner å lære av sine feil».

Kristersson i Moderaterna åpnet opp for at Alliansen, bestående av Centern, Folkpartiet og Kristdemokraterna, kan regjere i minoritet - hvis ikke de rødgrønne partiene sammen med SD danner flertall mot dem.

Sveriges statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna stilte seg samtidig undrende til at de fire alliansepartiene åpner for å regjere sammen uten Sverigedemokraterna, selv om de tre rødgrønne partiene blir større.

Löfven utelukker kategorisk å gjøre seg avhengig av SD, skriver nyhetsbyrået TT.