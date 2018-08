STEMNINGSSKIFTE: Kate O`Pharrels (32) og kjæresten Chris Frank (35, med ryggen til) mener at Storbritannia har blitt mer likt Chris hjemland USA etter brexit-avstemningen. Splittelsen og nasjonalismen, som meget mulig har vært der hele tiden, har kommet frem offentligheten, mener de. Foto: Nina E. Rangøy

Brexit splitter generasjoner

LONDON/ KING’S LYNN (VG) Brexit har ført til en dyp splittelse mellom gammel og ung i Storbritannia. Kløften mellom generasjonene bare fortsetter å vokse.

Det er dagen for sensommerens kanskje siste eviglange utebrunsj i bydelen Hackney i London. Et kjærestepar sitter i lekkert sportstøy ved et trebord fylt med avokadotoast, posjert egg og ferskpresset jus.

Det er ingen overraskelse når de bekrefter at de er «remainers» – velgere som under folkeavstemningen i 2016 stemte for at Storbritannia skulle bli værende i EU.

I denne unge og trendy bydelen av hovedstaden stemte hele 78,5 prosent for å bli. Og selv om britene nå er godt i gang med forhandlingene som skal lede til en utmelding av EU, er beboerne her i enda større grad sikker på at de burde ha blitt i unionen.

– Jeg, som alle andre her, stemte for å bli, og jeg er enda mer overbevist nå. Mye av det som ble lovet dem som ville ut av EU, har vist seg å være løgner, sier Will Lion (32), over munnfuller med sen helgefrokost.

Nå: 8 av 10 unge vil bli

I Storbritannia har de to årene som har gått siden folkeavstemningen i juni 2016, ført til en enda dypere kløft mellom dem som ønsker at britene skal forbli EU-medlemmer, og dem som ønsker en løsrivelse, viser meningsmålinger.

Særlig har kløften mellom generasjonene vokst.

I 2016 var det litt over 70 prosent av 18–24 åringer som stemte for å forbli i EU, mens litt under 30 prosent i denne aldersgruppen stemte for brexit.

I dag ville 82 prosent av de unge stemt for å bli i EU, og kun 18 prosent ville nå stemt for å melde seg ut, viser et gjennomsnitt av målinger gjort mellom april og juli i år, av Survation for BBC.

Også de eldre er sterkere i sin overbevisning nå, men de heller mot den andre siden.

I kategorien 65 år pluss, stemte kun 40 prosent for å forbli i EU, og hele 60 prosent for å forlate unionen i 2016. Nå ville over 66 prosent av de eldre stemt for å forlate EU, og kun en tredel ville valgt å forbli, viser BBC-meningsmålingene.

PSSSST: Ekspert: Generasjonskløft kjennetegner britene I Storbritannia er splittelsen mellom aldersgruppene enda større enn i andre land, sier brexit-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til VG. – De gamle husker Storbritannias storhetstid etter krigen, da det fortsatt var et «Great» Britain. Men landet har langt fra samme status ute i verden nå, noe unge briter er blitt veldig klar over, forklarer Mustad.

Følelsesbasert

Over røykelaks-bagels og kaffeglass med cortado deler en engasjert London-vennegjeng mer enn gjerne sitt syn på hvorfor frontene er enda mer steile nå.

– Det er stadig flere sinnssyke ting med denne prosessen som vi blir klar over, alt fra mangelen på fremskritt i forhandlingene, til hvordan fremtredende politikere bare fraskriver seg ethvert ansvar for det de har stelt i stand, mener Tom McLeed (30), og avbrytes av en venninne og kollega som i likhet med ham, jobber i det britiske helsevesenet.

– Sett i ettertid burde vi aldri blitt gitt valget den gang: Det er jo helt uansvarlig å kalle folk til urnene når de ikke vet noe om hva de kan forvente, sier Hadley French Gerrard (27) til VG i Hackney.

Jo yngre, jo mer for EU

Statistikken viser at jo yngre en stemmeberettiget er, jo mer sannsynlig er det at vedkommende ville ønsket å forbli i den europeiske unionen.

Grovt sett kan man si at skillet går ved 45 år: Briter som er yngre enn det, ønsker at Storbritannia skal være med i EU, mens briter som er eldre enn 45 år, vil ut av unionen, oppsummerer meningsmålingsinstituttet Survation.

Folk i storbyer er også mer EU-vennlige enn velgere ute på landet. Særlig er det store kontraster mellom hovedstaden London, som med sin gjennomsnittsalder på 36,5 år hadde 60 prosents oppslutning for å bli i unionen, og områdene i det rurale Storbritannia der gjennomsnittsalderen er høyest.

På besøk i senior-byen

VG reiser drøye to timer ut av London, til kystbyen King’s Lynn i øst. Dette distriktet har den nest høyeste gjennomsnittsalderen av alle England og Wales’ distrikter.

I King’s Lynn er snittalderen hele 69,7 år. Og ganske riktig er det nærmest umulig å spore opp et menneske som er positiv til den europeiske unionen.

– Da vi stemte for EU på 70-tallet, var det fordi vi ble lokket med det som viste seg å være løgner. Skuffelsen jeg har kjent på siden da, gjorde at jeg nå er sikker på at brexit er det eneste rette, sier den pensjonerte politimannen Dennis Bateson (67), som er ute og lørdagshandler i gågaten sammen med kona Lynda (66).

PSSST! Nesten samtlige «eldredistrikter» for brexit At eldre briter vil ut av EU, illustreres godt med en titt på valgresultatet for de 30 distriktene i Storbritannia med eldst befolkning. Hele 27 av 30 distrikt endte med flertall for brexit, viser en kartlegging fra BBC .

– Blir kaos

I stemmedistriktet King's Lynn og West Norfolk stemte 66,4 for å gå ut av unionen. Inntrykket etter å ha tilbrakt en dag i området, er at EU-skepsisen har vokst ytterligere siden den gang.

På en benk i gågaten sitter Gordon (70) og Shirley Sykes (67) og deler en hamburger og chips med hunden Skye.

VG spør «Leave»-ekteparet ekteparet om de forventer at dagens noe kaotiske situasjon kommer til å stabilisere seg etter 29. mars, slik at det blir bedre å bo i Storbritannia.

– Nei, det kommer til å gå svært lang tid før situasjonen stabiliserer seg. Det skjer nok ikke i vår levetid, svarer Gordon kontant.

– Dere stemte for å forlate EU, selv om dere tror det blir kaos av det?

– Klart det blir kaos. Men det er vårt kaos, kommer det tilfreds fra Gordon Sykes.

Såre brudd for familier

Fortsatt holder den britiske regjeringen og EU fast på at utmeldingen skal skje om et drøyt halvår, den 29. mars 2019.

Ekteparet Sykes i King’s Lynn har altså fått det som de ville. Likevel vedgår de at det finnes et smertefullt aspekt ved denne prosessen.

«Du vet, det er ting som har skjedd de siste to årene som er tunge å leve med», kommer det fra Shirley, mens hun stryker på den tykkpelsede hunden sin.

– Brexit har splittet familier. Vi har selv en 34 år gammel sønn som bor i London. Han har helt motsatt syn på EU, og dette er noe som har blitt vanskelig. Vi kan ikke diskutere det i det hele tatt, det skjærer seg med en gang. Det synes jeg er sørgmodig, sier moren til VG.

Imageproblem for politikerne

Storbritanniaforsker Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier at en av grunnene til at virkelighetsoppfatningen til unge og gamle briter har blitt enda mer ulik de siste to årene, kan være måten politikerne har fremstått på, og at forhandlingene i stor grad foregår på EUs premisser.

I King’s Lynn synes George Sykes (70) svaret er åpenbart. Han gestikulerer med et par chips mellom fingrene mens han forklarer.

– Siden avstemningen har begge parter vist den verste siden av seg selv. De har jo nesten ikke klart å bli enige om en eneste ting! sier den eldre mannen til VG.

Mediebruk forsterker

Tilbake i hovedstaden tar en av jentene i Hackney-vennegjengen opp mobilen for å finne frem en meningsmåling som viser at hennes side, Remain, ville vunnet i dag.

Nettopp måten ulike aldersgrupper tar inn nyheter på, kan virke forsterkende på polariseringen i samfunnet, forteller ekspert Mustad.

– De siste 10–15 årene har vi sett at det er så mange nyhetskilder der ute, at mennesker husker den informasjonen som bekrefter de samme oppfatningene som de hele tiden har hatt, forklarer førstelektor Jan Erik Mustad til VG.

I Hackney er bordet med brunsjspisende unge inne på det samme.

– Brexitavstemningen belyste hvor splittet Storbritannia faktisk er, og er nok et bevis på hvordan vi skaper oss «ekkokammer»: Vi omringer oss med mennesker som synes det samme som oss, slik at de kan bekrefte at våre tanker er de rette, sier den den 30 år gamle briten Tom, og peker lattermildt på dem han tilbringer formiddagen med.

– Bare se på oss, da!