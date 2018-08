AVSPERRET: Politiet har sperret av et større område der flyet styrtet. Foto: Jörgen Ragnarsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk kampfly styrtet etter kollisjon med fugl

Kampflyet av typen Jas 39 Gripen styrtet ved Ronneby i Blekinge. Piloten skjøt seg ut og har klart seg, opplyser det svenske forsvaret.

Publisert: 21.08.18 10:23 Oppdatert: 21.08.18 11:48

Nødetatene fikk melding om ulykken 9.41, skriver Aftonbladet .

– Det har vært en kollisjon med en fugl. Piloten har skutt seg ut og har klart seg. Vi har ikke mer informasjon akkurat nå, sier talsmann Johan Lundgren i Försvarsmakten til avisen.

Et av forsvarets helikoptre var i luften da ulykken inntraff, og satt umiddelbart kurs mot havaristedet. I tillegg ble det sendt et redningshelikopter.

– Han har vist med noen form for tegn til helikopteret om at han er i live. Nå konsentrerer vi oss om å ta hånd om piloten og å sørge for at han får den støtten han fortjener, sier pressesjef Philip Simon i Försvarsmakten.

Piloten er sendt til sykehus.

Piloten var den eneste om bord i flyet.

– Han er lokalisert i nærheten av der flyet gikk ned, sier Daniel Lindblad ved Sjöfartsverket.

Vitner sier til avisen at flyet har krasjet i terrenget. Havariet skal ligge rundt åtte kilometer nord for Ronneby.

Kollisjon med fugl er relativt sjeldent, sier flysikkerhetekspert Hans Kjäll til Expressen .

– Det er i start- og landingsfasen at risikoen er størst.

Han sier at å skyte seg ut er det eneste alternativet for piloter i en slik situasjon.

– Det er en såkalt rakettstol der det er en spak man drar i, så skytes man ut. Siden utløses fallskjermen, forklarer Kjäll.

Ronneby ligger på sørvestkysten av Sverige, rundt åtte mil sør for Kalmar.

Styrten skal ikke påvirke den sivile flytrafikken.