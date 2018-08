HISTORISK: Transkjønnede Christine Hallquist. Foto: Reuters

Transperson vant i Vermont

Publisert: 15.08.18 05:27 Oppdatert: 15.08.18 07:06

UTENRIKS 2018-08-15T03:27:30Z

62 år gamle Christine Hallquist blir demokratenes guvernørkandidat i Vermont.

Natt til onsdag norsk tid skapte hun historie i amerikanske politikk da hun ble den første transpersonen til å bli nominert til et høyere politisk verv.

Demokraten danket ut de tre andre kandidatene i primærvalget med god margin, og skal nå kjempe om guvernørtittelen mot republikaneren Phil Scott.

Scotts oppslutning har dalt etter at han i april signerte lover om våpenkontroll.

14-åring blant kandidatene

I forkant av valget Hallquist til britiske The Guardian at dette ikke kom til å bli det verste hun hadde vært med på:

– Jeg sier til folk at etter å ha vært gjennom en kjønnsskifteprosess virker alt annet mye lettere.

Hallquist, som tidligere het Dave Hallquist, har blant annet vært toppsjef i Vermont Electric Cooperative.

Vermont har ikke noen lavere aldersgrense for kandidater, et smutthull som gjorde at 14 år gamle Ethan Sonneborn kunne stille som kandidat for Demokratene. Han tapte altså for Hallquist.

– Jeg tror budskapet mitt og plattformen min er uavhengig av alder, sa han i et intervju med CBS News .

Delstaten krever at man har bodd der i minst fire år for å stille til valg.

Korrupsjonsdømt blant kandidatene i Connecticut

I Connecticut var det forretningsmannen Ned Lamont som vant for Demokratene og veteranen Matthew Corey som vant for Republikanerne.

Blant Demokratenes kandidater som måtte gi tapt var Joe Gamin. Han var ordfører i Bridgeport mellom 1991 og 2003, da han trakk seg etter å ha blitt funnet skyldig i korrupsjon. Han har gjort et utrolig politisk comeback etter å ha sonet syv år av en fengselsdom på ni år.

Republikaner posisjonerer seg for tredje periode i Wisconsin

Guvernør Scott Walker vant blant de Republikanske kandidatene i Wisconsin og stiller dermed til valg for en tredje periode i vervet.

Blant Demokratene var det mange om beinet, med åtte kandidater som stilte. Til slutt var det imidlertid Tony Evers som stakk av med nominasjonen.

Senatplass ledig etter Metoo-avsløring

I januar trakk den demokratiske senatoren Al Franken seg som følge av påstander om upassende oppførsel. Dermed står setet hans ledig resten av perioden fram til 2020.

I kampen om plassen danket senator Tina Smith ut George W. Bush’ etikkrådgiver Richard Painter blant Demokratene.

Blant Republikanerne var det delstatsenator Karin Housley som vant nominasjonen.

– Det er en inspirasjon for alle unge kvinner der ute at de kan utgjøre en forskjell, sa Housley til Minneapolis Star Tribune om at det nå er to kvinner som kjemper om senatorsetet.

I nominasjonen for guvernørvalget vant Jeff Johnson for Republikanerne og Tim Walz for Demokratene.

Trump-favoritt vant i Kansas

Etter en svært jevn valgkamp ble det til slutt Trump-favoritten Kris Kobach som stakk av med nominasjonen blant Republikanerne, skriver Wall Street Journal .

Kobach har lagt vekt på sine tette bånd til Det hvite hus og sitt engasjement mot illegale innvandrere under valgkampen.

Demokratene nominerte Laura Kelly.