LEILIGHET I TYRKIA: En familie fra Moss og en fra Bergen har leilighet for sommeren i Side. F.h.: Laila Halvorsen (48) med sønnen Marcus Emir Halvorsen-Gun (14) og nevøen Matias Brynildsen (12). Oliva Stang (9) og foreldrene Kristine Stang (39) og Håvard Austestad (46) (skjult). Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Turismen på vei tilbake til Tyrkia: «Vi føler oss helt trygge her»

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.07.18 15:12

SIDE (VG) Etter to år med terrorfrykt og politisk uro er norske turister i ferd med å vende tilbake til den tyrkiske solkysten.

2016 var et katastrofeår for Tyrkias turisme . Etter en rekke grufulle terrorangrep, blant annet på landets største flyplass , et mislykket kuppforsøk og en diplomatisk strid med Russland, forsvant to tredjedeler av turistene og dermed store deler av landets inntektsgrunnlag.

Også nordmenn sviktet sin gamle feriefavoritt til fordel for Hellas, Kroatia og Spania. I rekordåret 2013 dro rundt 400.000 nordmenn på chartertur til Tyrkia , mens i fjor var antallet nede på 40.000, ifølge Apollo.

90 prosent flere passasjerer fra Norge

2017 var også stille på turistfronten, men denne sommeren er Tyrkia tilbake i teten som et yndet reisemål for skandinaver, briter, tyskere og russere. Det har ikke vært noe stort terrorangrep i Tyrkia siden den dødelige aksjonen mot en nattklubb i Istanbul nyttårsaften 2017 .

Antall turister til Tyrkia 2014: 42 millioner

2015: 36 millioner

2016: 25 millioner

2017: 32 millioner

I 2014 var Tyrkia den sjette største turistdestinasjonen i verden.

De fem største turistgruppene er Russland, Tyskland, Iran, Georgia og Bulgaria.

Gjennomsnittsturisten til Tyrkia bruker 5700 kroner. I 2016 tapte Tyrkia åtte milliarder dollar i inntekter fra turisme. Landet sliter i dag økonomi. Kilder: Financial Times, Hurriyet Daily News, Wikipedia

I juni i år fløy det hele 90 prosent (5800 personer) flere passasjerer til Tyrkia fra Avinors flyplasser enn på samme periode i fjor.

– Vi ser en stor økning i turismen. Det begynner å gå tilbake til normalen, sier eiendomsmegleren Ingunn Can (45).

Lav lirakurs gir gode kjøp

De siste 15 årene har hun formidlet ferieleiligheter til nordmenn langs den tyrkiske Middelhavskysten sammen med ektemannen Baran.

– 2016 var annus horribilis med mange terrorangrep og et kuppforsøk. Det eneste som manglet var at en meteor falt ned i Tyrkia, sier Can.

Salget av leiligheter har vært dårlig de siste to årene, forteller hun, men nå registrerer hun flere salg, visninger og reservasjoner. Den svake lirakursen og den store andelen ubebodde nybygg gjør timingen gunstig for kjøpere, ifølge Can.

Pilene peker oppover for turoperatørene

Ugur Tekin Özdemir, Side-sjef i Tyrkia-reiser, en tyrkiskeid turoperatør for svensker og nordmenn, sier at de har gått ned fra 100.000 kunder i 2015 til et forventet antall på 30.000 kunder i år.

– Vi er ennå ikke helt tilbake på topp. Mange turister forlot Tyrkia til fordel for Hellas og Spania. Vi tror de etter hvert vil vende tilbake, for i de andre landene er prisene høyere og kvaliteten dårligere, sier Özdemir.

– Dessuten har sommeren i Norge og Sverige vært «for bra», ler han.

Ikke redde

Ved bassengkanten i et leilighetskompleks i Side ligger søstrene Janne (45) og Laila Halvorsen (48) fra Moss og soler seg. De disponerer farens ferieleilighet for sommeren, og har med seg sønnene på ferie.

Familien har feriert i Tyrkia i 20 år, og sier de ikke har latt seg påvirke av terror og politisk uro.

– Jeg har ikke brydd meg noe særlig om nyhetene, sier Laila.

– Det er jo ikke noe mer farlig her enn andre steder. Vi føler oss helt trygge. Jeg har hatt heftige diskusjoner med kjentfolk som ikke tør å reise til Tyrkia, men som reiser til London og Paris, der det også har vært terrorangrep, sier Janne.

Kristine Stang (39) og Håvard Austestad (46) fra Bergen har valgt å reise til Tyrkia for første gang. De har leid leilighet i samme kompleks som søstrene Halvorsen.

– Vi valgte Tyrkia litt på grunn av den lave prisen. Vi har ikke tenkt på at det skulle vært noe farlig her, sier Stang.

Alvorlig nedgang

Erkan Engin, Side-sjef i TUI-gruppen (tidligere Star Tour i Norge), sier at de har opplevd en alvorlig nedgang i antall nordiske turister til Tyrkia de siste to sesongene.

I 2015 hadde TUI 256.000 turister fra Norden, i 2016 falt andelen med 64 prosent til 91.000, mens i 2017 kom bare i overkant av 65.000 nordiske gjester.

– Hittil i år har vi hatt 40.000 turister og håper på å komme opp på 2016-standard, sier Engin til VG.