I OPPOSISJON: Den lokale kvinnegruppen til Tyrkias største opposisjonsparti CHP, som ble grunnlagt av landsfader Atatürk, driver valgkamp i Besiktas i Istanbul. Deres presidentkandidat heter Muharrem Ince.

Opposisjonen i Tyrkia advarer mot «ufritt valg»

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.06.18 23:09

UTENRIKS 2018-06-18T21:09:31Z

ISTANBUL (VG) President Erdogan totaldominerer mediene, og valget holdes under unntakstilstand. Opposisjonen blir truet, og frykter stemmejuks.

– Dette er definitivt ikke et fritt valg. Erdogans parti bruker alle statens ressurser i sin valgkamp. De fleste TV-kanaler, radio og aviser er lojale til dem, og der kan de spre sin propaganda. Mens vi må jobbe på egen hånd.

Det sier Sibel Oktaykan (52), medlem av Tyrkias største opposisjonsparti CHP, da VG møter henne på valgboden i Besiktas-bydel i Istanbul.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget ble fremskyndet, og skulle egentlig ha vært i november 2019.

Det er seks presidentkandidater . En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil de to med flest stemmer gå videre til en ny valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har gått sammen med nasjonalistene i MHP i en allianse i parlamentsvalget, med Recep Tayyip Erdogan (64) som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, men har hver sine presidentkandidater.

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent (verdens høyeste) for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

24. juni går Tyrkia til president- og parlamentsvalg, og kampen om stemmene er intens. Opposisjonen fikk bare drøye to måneder på å mobilisere velgerne, da Erdogan utlyste nyvalg halvannet år før tiden . I Besiktas står valgbodene tett i tett, presidentkandidatenes portretter stirrer mot oss, partienes kjenningsmelodier tyter ut av høyttalerne og det vrimler av valgeffekter.

REDD: Ishan Yavul (60), leder for Iyi Parti i Beskitas, Istanbul, sier han gjennomfører valgkampen med frykt for hva han kan bli utsatt for. I bakgrunnen: Bilde av partileder Meral Akesener og landsfader Atatürk.

Totaldominerer mediene

På valgtorget kan det se ut som om partiene har like vilkår, men opposisjonen opplever at valgkampen er alt annet en fri og rettferdig.

– Valget skjer under unntakstilstand, dermed kan ikke frihet eksistere. Vi prøver å skape et mirakel med begrensede ressurser, sier Ihsan Yavul (60), parlamentskandidat for det nyetablerte partiet Iyi Parti.

Forholdene som i fjor førte til at folkeavstemningen om mer makt til presidenten ble erklært ikke-demokratisk , er fortsatt til stede:

Tilgangen til både statlige og private medier er svært ulik for partiene. Den siste tiden har Erdogan og AKP fått 47 timers dekning på de store TV-kanalene CNN Türk og NTV, mens CHP har fått 22 timer og Iyi Parti har fått 17 minutter. Det prokurdiske HDP hadde inntil nylig ikke fått noe sendetid, men fikk omsider sine tilmålte ti minutter på statskanalen TRT – noe som er vedtatt i valgloven.









STILLER FRA FENGSEL: Hakan Kurtcebe (30) deler ut flyers for sitt parti, det prokurdiske HDP. Deres presidentkandidat Selahattin Demirtas (på bildet bak) sitter fengslet, tiltalt for terror.

Knivangrep mot valgbod

– Dette er ikke et fritt valg. Vi er ikke på TV eller radio, men blir omtalt som terrorister. Jeg har sluttet å følge med og ser bare på National Geographic, sier Hakan Kurtcebe (30), som deler ut flygeblader for det prokurdiske partiet HDP.

Samtlige opposisjonspartier forteller til VG at de er blitt angrepet under valgkampen. I mai ble åtte personer såret da tilhengere av nasjonalistpartiet MHP, AKPs allierte i valget, gjennomførte et knivangrep mot en Iyi Parti-valgbod i Istanbul.

– Selvsagt er jeg redd. Folk som går forbi valgboden sier at de vet hvor jeg bor, at de til og med har plantegningen av huset mitt, sier Yavul fra Iyi Parti.

Spenningen mellom de tyrkiske partiene har gått så langt at det har endt i dødsfall. 14. juni oppsto det et væpnet sammenstøt da en AKP-delegasjon besøkte lokale butikkeiere i byen Suruc i Urfa-provinsen sørøst i Tyrkia. Flere kurdiske politikere skal også ha vært til stede. Tre personer ble drept og ni ble såret, ifølge tyrkiske medier . 19 personer er varetektsfengslet.

Europarådet: «Enorm bekymring»

Nikolaj Villumsen, medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling og representant for Enhedslisten på det danske Folketinget, er på vei til Tyrkia for å overvåke valget sammen med 32 andre utenlandske parlamentarikere.

– Det er enorm bekymring i Europarådet. En av de fremtredende presidentkandidatene er i fengsel, journalister er fengslet og landet er i unntakstilstand, noe som medfører at demokratiske prinsipper ikke er på plass. Ingen av disse tingene fremmer muligheten for ha en fri fritt valg, sier han til VG.

OSSE sender et observatørkorps på 384 personer til Tyrkia. I sin forhåndsrapport skriver organisasjonen at den er «alvorlig bekymret» for valgforholdene.

Valg under unntakstilstand

Unntakstilstanden , som ble innført etter kuppforsøket sommer 2016 , innebærer at fundamentale rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsrett er kraftig svekket. Dette har direkte påvirkning på valget:

Den tyrkiske pressen kan knapt skrive kritisk, en rekke journalister sitter fengslet, og det er ikke lov å organisere demonstrasjoner.

Flere av opposisjonens nøkkelpersoner sitter terrortiltalt og fengslet, blant annet det prokurdiske partiet HDPs presidentkandidat.

Frykter valgfusk

En annen ting som bekymrer mange er at det tyrkiske parlamentet, der AKP og MHP er i flertall, har endret valgloven slik at ustemplede stemmesedler skal godkjennes.

Det er svært bekymringsfullt og opposisjonen frykter at det vil føre til utbredt valgfusk, sier Villumsen i Europarådet.

Opptellingen av tre millioner stemmesedler uten det offisielle godkjenningsstempelet sådde tvil om gyldigheten til Erdogans marginale valgseier under fjorårets folkeavstemning.