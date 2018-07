POPULÆR: Ulf Kristersson(54) er den liberalkonservative politikeren mange svensker setter sin lit til ved riksdagsvalget til høsten. Moderaternas leder har jevnt og trutt økt oppslutningen om søsterpartiet til norske Høyre. Til VG sier han som seg hør og bør: - Om jeg skal bli svensk statsminister er opp til velgerne 9. september. Foto: Harald Berg Sævereid

Kan bli Sveriges neste statsminister: Vil ha Sverige inn i NATO

Publisert: 05.07.18 22:07

UTENRIKS 2018-07-05T20:07:55Z

VISBY (VG) For de fleste utenfor Sverige er Ulf Kristersson ukjent. Men etter det svenske riksdagsvalget, 9. september, er det stor sannsynlighet for at 54-åringen er svensk statsminister.

Moderaternas leder møtte VG under Almedalsuken på Gotland. En uke som er selve Mekka for Sveriges samfunns- og politiske topper, startet ved en tilfeldighet av Olof Palme for 50 år siden.

– Å komme hit er en opplevelse, slår statsministerkandidaten fast.

Når vi rusler innenfor murene av middelalderbyen, Visby, hovedstaden på Gotland, er handelsfolk fra hansatiden byttet ut med svenske kjendiser. Det er som en kavalkade av kjente svenske ansikter og stemmer fra rikdagen, SVT og Dagens Eko. Og politisk opptatte personer fra ulike samfunnslag.

Almedalsuken er et «must», og man skal være en modig, kanskje til og med overmodig, som politiker for å la være å stille opp og bli sett her. Den ene gangen i året når det virkelig gjelder. Statsminister Stefan Løfven hoppet over Almedalsveckan i fjor.

Det hjalp definitivt ikke på populariteten hans. Tvert om. I år er han her.

En av dem som absolutt har forstått hva det dreier seg om, er Ulf Kristersson.

– Hit har jeg tenkt å fortsette og komme. Lenge, sier han.

Liberale konservative svensker ser i Ulf Kristersson en høyreleder som kan få vår nabo i øst på rett kjøl igjen, etter at Socialdemokratene i en årrekke har slitt i en uendelig og bratt politisk motbakke.

Den svenske politiske misæren er det en mann som får hovedskylden for, statsminister Stefan Løfven.

Bare denne uken er det begått flere drap i gjengmiljøene i Sverige , og Løfven må hver eneste dag stå til rette for «svenske tilstander» i folkhemmet.

VG går rett på sak den korte stunden vi får med Løfvens utfordrer Ulf Kristersson:

– Som du vet, så blir uttrykket svenske tilstander brukt som et skremmebilde på hva som, etter noens mening, kan komme til å skje i Norge. Hvordan ser du som snart kan bli den øverste politiske ansvarlige i Sverige på at «folkhemmet» oppfattes å være i ferd med å raseres?

– I virkeligheten er det jo slik at Norge og Sverige er to land som lærer av hverandre. Vi følger med på hva den andre lykkes med og hva som går galt. På samme måte som Norge ofte generøst gir oss ros for det som går godt, så er det bra at dere følger med og kritiserer det som går i gal retning i Sverige. Og i disse dager spesielt, når det gjelder kriminalitet og disse gjengoppgjørene, ofte med drap som utfall. Det merkes jo hver eneste dag.

Kristersson unner ingen andre land å havne i situasjonen som Sverige har havnet i.

– Nå forsøker vi å lære av andre land, se på hva de har gjort for å bekjempe gjengkriminalitet. Danskene har i så måte vært mye bedre enn oss, sier Ulf Kristersson.

Styrking av det svenske forsvaret er også en hovedsak for lederen for Moderaterna, og han vil gå i et militært kompaniskap med Norge og de andre 28 NATO-landene.

– For meg er det selvsagt at Sverige skal inn i NATO på et tidspunkt, etter en systematisk og grundig debatt. Det står også krystallklart for alle de fire alliansepartiene som vi inngår i, sier han.

– For halvannet år siden ble det kjent at den svenske forsvarsmakten på ny utstasjonerte kampstyrker på Gotland, etter at det militære nærværet var lagt ned. Er russerfrykten reell, synes du?

– Jeg vil bygge ut det svenske militære engasjementet på Gotland. Når man ser hva som har skjedd i Russland de siste ti årene, så er det en utvikling i feil retning. Helt åpenbart. Kombinerer man det som skjer i Russland, i USA og i Kina, så er det en mer urolig verden enn den vi hadde tidligere. Det bekymrer meg. Vi må ha et sterkt svensk forsvar, som som vil være enda sterkere om vi var medlem i NATO-alliansen, slår lederen for Moderatene, Ulf Kristersson fast.

Til høsten vil kanskje hans stemme ha større betydning og den vil da definitivt bli hørt i Moskva.