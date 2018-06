VANT FRAM: Giuseppe Conte, Italias nye statsminister, truet med å blokkere alle vedtak fra EU-toppmøtet. Natt til fredag lyktes han med å fp overført ansvaret for migrasjon fra enkeltlandene og opp til den europeiske unionen. Foto: ERIC VIDAL / REUTERS

Roser EU for asyl-forliket

Publisert: 29.06.18 10:26 Oppdatert: 29.06.18 11:01

UTENRIKS 2018-06-29T08:26:36Z

BRUSSEL (VG) EUs asylforlik legger økt press på de stadig færre landene som er villig til å beskytte flyktninger. Jan Egeland i Flyktninghjelpen roser likevel EU-lederne for at de klarte å bli enige.

Klokken ble halv fem fredag morgen før de 28 EU -lederne klarte å bli enige om en felles flyktning og asylpolitikk i Europa.

Da hadde de forhandlet i 13 timer bak lukkede dører for å hindre en total kollaps i EU-samarbeidet.

Frivillig

EU-landene er nå enige om at ansvaret for flyktninger og migranter som kommer til Europa, skal være et ansvar for unionen og ikke for hvert enkelt medlemsland.

Men det vil være fullstendig frivillig for landene å delta i innsatsen. Det var et ufravikelig krav fra dypt skeptiske medlemsland i øst.

– Italia er ikke lengre alene, sier Giuseppe Conte, Italias nye statsminister, som de siste ukene har nektet å ta imot skip med migranter som er plukket opp i Middelhavet.

Best mulig løsning

– Dette er den best mulige løsningen, når EU-land som Ungarn og Polen fører en avskyelig linje mot folk som trenger beskyttelse. De har fullstendig glemt at de selv trengte beskyttelse for ikke lenge siden, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, til VG.

– Propagandaen fra politikere og medier om at vi oversvømmes av migranter, er bare tull. Den såkalte flyktningbølgen er fire prosent av nivået fra 2015, legger han til.

– Svakheten er at avtalen bygger på at noen land skal frivillig være sjenerøse og stå for idealer, mens de fleste kan være gratispassasjerer og gi blaffen i solidariteten. Det er trist, sier Egeland.

Politisk prestasjon

Jørgen Carling, professor og forskningsleder på Fredsforskningsinstituttet PRIO, roser også EU-lederne for nattens enighet:

– EU har klart å løse en kjempestor utfordring ved å forene medlemsland med så stor avstand inn i et felles dokument. Det er en stor politisk prestasjon, sier han til VG.

Carling viser til de enorme spenningene som har vært mellom ulike EU-land foran toppmøtet.

Velgerne er splittet

– Det er helt åpenbart at EU skyver de praktiske detaljene foran seg. Ved å gjøre det frivillig om landene vil delta og ta imot folk som trenger beskyttelse, mister man mye av muligheten til å bygge et felles system som fungerer, sier han

–Velgerne i mange europeisk land har blitt mer innvandringsskeptiske, men det er også tydelige stemmer som advarer mot en hard linje som bryter med det europeiske verdigrunnlaget. Det er dessuten et sprik mellom forpliktelsene i flyktningkonvensjonen og ønsket om å ta imot færrest mulig flyktninger. EU blir stående i spagat mellom motstridende hensyn, sier Carling.

Kontrollerte sentre

Tanken er at EU skal opprette et nettverk av såkalte kontrollerte sentre i medlemsland langs middelhavskysten. Der skal det gjøres en første siling av flyktninger og migranter som settes i land. I etterkant vil en del av disse bli omfordelt til andre medlemsland for videre oppfølging.

Men alt dette skal skje på frivillig basis, understrekes det. Kun medlemsland som selv ønsker det, skal delta.

Dropper kvoter

Det nye systemet skiller seg fundamentalt fra ordningen med obligatoriske kvoter, som EU vedtok for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia under flyktningkrisen i 2015.

Bare 34.691 asylsøkere er blitt omfordelt. Det opprinnelige målet var å omfordele 160.000 asylsøkere.

EU vil nå etablere mottakssentre i landene langs Middelhavet som opplever press på grensene, men bare i land som selv ønsker det.

Plattformer for ilandstigning

I den nye enigheten fastslås det også at EU skal vurdere mulighetene for å utvikle et system for ilandstigning på såkalte plattformer i Nord-Afrika.

EU ønsker et samarbeid med FN og nordafrikanske land om mottakssentre for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet, men som føres tilbake til afrikansk side før de rekker å nå fram til europeisk havn.

EU lover å hente ut kvoteflyktninger fra disse leirene. Men også her skal deltagelse være fullt ut frivillig fra medlemslandenes side.

Dokumentet begrenser også asylsøkernes mulighet til å krysse interne grenser mellom EU-land. Dermed kan Tysklands leder Angela Merkel unnslippe en regjeringskrise.

Refser de uvillige

– Det er bra om det blir etablert steder hvor folk kan komme og få sin søknad om beskyttelse vurdert. Har de ikke beskyttelsesbehov, så skal de ut, sier Jan Egeland.

Han legger til at tonen og kritikken mot de landene som nekter å ta imot, må bli mye tøffere:

– De er fullt ut villige til å motta vår solidaritet i form av våre skattepenger til sine kulturhus og sin utvikling. Men de er fullstendig uvillige til å vise solidaritet mot andre, sier Egeland.