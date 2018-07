I KAMP: Moawiya Sayasina deltar i kampene mot Syrias regjeringsstyrker inne i hjembyen Daraa sør i Syria. Foto: MOHAMAD ABAZEED / AFP

Gutten som utløste Syria-krigen vil kjempe til han dør

Publisert: 01.07.18 13:55 Oppdatert: 01.07.18 15:24

UTENRIKS 2018-07-01T11:55:00Z

Han var tenåring og skriblet på en vegg. Han og vennene ble fengslet og syrere demonstrerte i sinne. Akkurat nå står slaget om byen der Syria-krigen startet. Her forteller Moawiya Sayasina til VG hvorfor han har tatt til våpen.

– Jeg er stolt av å være Moawiya Sayasina, en sønn av revolusjonen.

Det sier den nå 23 år gamle mannen, som ofte blir kalt «Gutten som startet Syria-krigen» , i intervju gjennom tekstmeldinger til VG. Nå er han opprørskriger for den såkalte «Frie syriske hær» og forsøker å stoppe Assad-regimet i deres siste offensiv mot Daraa, sør i Syria.

Antall drepte stiger hver dag. Ifølge FN har minst 45.000 mennesker flyktet som følge av offensiven den siste uken.

Skriften på veggen

«Din tur, Doktor»

Det var det den da 15 år gamle gutten Moawiya, sammen med venner skrev med spraykanner på sin egen skolevegg i Daraa våren 2011.

På det tidspunktet visste han ikke at den enkle meldingen skulle få dem fengslet av regimet.

Han visste ikke at fengslingen skulle utløse et opprør, som så skulle bli brutalt slått ned av det syriske regimet.

Han visste heller ikke at volden så ville utløse den syriske krigen, at fremmedkrigere fra hele verden skulle flomme inn over grenene til landet, at stormakter som Iran, Saudi-Arabia, Russland, USA og Tyrkia skulle bli med på blodbadet.

Guttene fikk tak i en sprayboks og skrev «Frihet. Ned med regimet. Din tur, Doktor».

Meldingen var rettet mot Syrias autoritære president, Bashar al-Assad, som ble utdannet som øyelege i London, før han tok over landets ledelse da faren Hafez al-Assad døde.

Moawiya sier de hadde fulgt med på protestene i Egypt og Tunisia og var inspirert av hva ungdommen fikk til.

Det tok kun få dager før den syriske etterretningen ble klar over meldingen og stormet naboguttenes hjem og pågrep dem.

Til nyhetsbyrået AFP , som møtte Moawiya i Daraa i forrige uke, sa han:

– De torturerte oss.

Guttene ble gjennom 45 dager i fengsel blant annet hengt opp etter bena og slått.

Da de ble sluppet fri, kom de ut til et Syria i kaos. Tusenvis av mennesker hadde nemlig tatt til gatene for å kreve deres løslatelse. Dette utviklet seg til krav om at presidenten selv måtte trekke seg.

Protestene spredte seg ut av Daraa, til hovedstaden Damaskus, til Aleppo, til Raqqa, til hele landet.

– Målet mitt er seier

Nå, syv år senere, er Moawiya fortsatt i byen Daraa, som har vært kontrollert av opprørskrigere i mange år.

Etter at hans far ble drept i et luftangrep i 2013, tok gutten som drømte om å bli universitetsstudent til våpen.

Assad er nå på vei mot en militær seier i Syria-krigen. Med beleiring, utsulting, tønnebomber og massive bakkeangrep, har regjeringsstyrker sammen med allierte tatt by etter by.

De ulike opprørsgruppene, som også står bak grove krigsforbrytelser, er drevet ut av store områder de før kontrollerte.

Moawiya sier han ikke er redd for slaget som nå har startet.

– Målet mitt er seier, selv om det kommer til å koste meg livet. Døden er bedre enn å leve et ydmykende liv. Hvis forbryteren Assad tar Daraa, vil jeg være blant martyrene. Hjemlandet vårt er uvurderlig. Hvis vi ikke lever som mennesker, hvorfor lever vi da?

– Hva er din beskjed til vestlige land?

– Disse landene har forrådt det syriske folk og de har blitt partnere i disse drapene. Jeg ønsker å si at uansett hva dere har gjort eller gjør, så har vi syrere kun Gud, og det holder.

Til AFP sier Moawiyas venn, Samer Sayasina, som også var en av guttene som ble arrestert i 2011, at han har blandede følelser:

– I begynnelsen var jeg stolt av å være årsaken til en revolusjon mot undertrykkelse. Med all denne døden, alle flyktningene og hjemløsheten over mange år, så føler jeg meg noen ganger skyldig, sier Samer.

Inntil nylig har russiske kampfly latt være å bombe i Sør-Syria etter at de sammen med USA og Jordan i juli i fjor ble enige om å opprette en såkalt nedtrappingssone i området.

Russland er imidlertid en nær alliert av det syriske regimet, som tidligere i år vant kontroll over de siste gjenværende opprørskontrollerte områdene i og rundt hovedstaden Damaskus, og 19. juni begynte en offensiv i Sør-Syria, ved grensen til Israel og Jordan.

– Ikke trygt noe sted

VG har snakket også snakket med fotografen som fulgte den unge opprørskrigeren inne i Daraa.

– Situasjonen i Daraa er veldig dårlig nå. Det bombes overalt og ingen steder er trygge. Sykehus har blitt angrepet, og det er vanskelig å nå ut til skadede sivile, sier Mohamas Abazeed til VG.

– Regimet forsøker å ta over nye områder, men opposisjonskrigerne står hardt imot. De sivile klarer ikke å stå imot denne offensiven, men krigerne forsøker, sier han videre.

Til VG beskriver 23-åringen Moawiya kampene han er en del av:

– Krigen er grusom i alle betydninger av ordet. Slagene er så voldelige, virkelig voldelige.

Han prøver likevel å holde motet oppe:

– Vi er jo de revolusjonære. Vi gir ikke opp.