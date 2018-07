SKYBRUDD VED GROTTEN: Her var det tørt før bildet ble tatt. – Det sier litt om hvor mye vann det kan komme på noen minutter, sier VGs journalist. Foto: Georg Mevold

Grottedramaet: Det har begynt å regne

Publisert: 08.07.18 11:11 Oppdatert: 08.07.18 12:25

UTENRIKS 2018-07-08T09:11:41Z

THAM LUANG (VG): Da redningsforsøket startet i morges, var det tørt og overskyet. Nå har det regnet tungt i området hvor grotten ligger.

VG er stasjonert rundt fire-fem kilometer fra grotten. Et kraftig regnskur kom i 10-tiden (norsk tid) og forvandlet de tørre veiene på noen få minutter.

Monsoon-regnet har nå lagt seg som et flere millimeter dypt teppe over landskapet ved grotten hvor redningsaksjonen for å få ut de 12 fotballguttene og deres 25 år gamle trener er i gang .

Redningsmannskaper har brukt flere dager på å tømme grotten for millioner av liter med vann, som var på sitt laveste nivå da aksjonen startet klokken 05 norsk tid søndag morgen.

Det regner ikke for øyeblikket, men skysystemet over åstedet viser at det kan begynne å regne igjen når som helst.

Journalist Richard Barrow har gjort opptak av regnet klokken 10.30.

– Krig mot vann og tid

Vannet inne i den 4 kilometer lange grotten gutten skal føres gjennom beskrives som mørk og uklar som «kaffe».

– Klokken 10.00 (05.00 norsk tid red.anm.) søndag morgen gikk 18 dykkere inn i grotten. Dette er D-dagen. Vi er i en krig mot vann og tid, sa tidligere provinsguvernør og sjef for redningsaksjonen Narongsak Osottanakorn, som ledet hastepressekonferansen.

– Det vil ikke være en annen dag vi er mer klare, sier Osottanakorn.

DETTE ER SAKEN: 23. juni blir 12 gutter i alderen 11 til 16 år, og deres 25 år gamle trener, fanget i grottesystemet Tham Luang i Thailand, etter at vannstanden i grotten øker.

Mandag 2. juli, blir de oppdaget av redningsdykkere, fire kilometer inn i grottegangene.

På 16. døgnet er redningsaksjonen nå i gang. 18 dykkere – fem thailandske og 13 internasjonale – startet søndag 8. juli, klokken 10 thailandsk tid, med redningsoppdraget.

Det tar 11 timer for erfarne dykkere å ta seg inn til guttene, og ifølge AFP det ta mellom to til tre dager før aksjonen er fullført.