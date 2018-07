FÅR KRITIKK: USAs president Donald Trump har fått hard medfart etter møtet med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors denne uken. Foto: LEAH MILLIS, Reuters

Trump holder Putin ansvarlig for russisk innblanding i valget

I et intervju med kringkasteren CBSN sier USAs president Donald Trump at han holder Russlands president Vladimir Putin ansvarlig for innblanding i valget i 2016.

– Han styrer landet, på samme måte som jeg anser meg selv for å være ansvarlig for ting som skjer i dette landet. Så ville man måtte holde ham ansvarlig, ja, sier Trump i intervjuet.

Trump og Putin møttes i Helsingfors mandag. I etterkant høstet Trump krass kritikk på hjemmebane etter at han nektet å stille seg bak konklusjonen fra amerikansk etterretning om at Russland blandet seg inn i presidentvalget.

Samme dag gikk Trump ut på Twitter for å meddele at han har stor tillit til USAs etterretning.

– Som jeg sa i dag, og mange ganger tidligere, så har jeg STOR tillit til MINE etterretningsfolk. Men jeg innser også at for å skape en lysere fremtid, så kan vi ikke bare fokusere på fortiden – som verdens to største atomvåpenmakter må vi komme overens!

Under intervjuet med CBSN onsdag er han imidlertid veldig tydelig på at han tror at det var russisk innblanding i valget i 2016.

Videre understreker Trump at han var veldig tydelig overfor sin russiske motpart på at innblanding i valg ikke tolereres.

– Jeg var veldig tydelig på at vi ikke kan innblanding. Vi kan ikke ha noe av det.