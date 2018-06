DANSK-BRITISK: «Søknaden er avslått», sto det nederst i brevet som Inga Lockington fikk fra byråkratene i London. Den tidligere ordføreren hadde et viktig lokalvalg på trappene akkurat da hun mottok beskjeden om at hun var nektet britisk statsborgerskap. Foto: Privat

Var ordfører og har bodd 40 år i England - så ble Inga nektet statsborgerskap

LONDON ( VG) Danskfødte Inga Lockington (66) har bodd 40 år i England og vært ordfører i Ipswich. Likevel ble hun nektet britisk statsborgerskap i vår.

Etter to tiår i Storbritannias tjeneste som folkevalgt politiker, og til og med ordfører i byen Ipswich, hadde ikke Inga Lockington (66) sett for seg å støte på problemer da hun søkte om britisk statsborgerskap. Men i disse brexit-tider, måtte den danskfødte kvinnen tro om igjen.

I likhet med mange andre som bor i Storbritannia, men er født i andre land, vekket brexit-avstemningen en bekymring i Inga Lockington for at hun kunne støte på problemer, dersom ikke hun var britisk på papiret.

Derfor fulgte hun rådene fra sin britiske mann. Etter 39 år i England, fylte hun ut alle påkrevde skjema og betalte 14.000 kroner å søke om å bli britisk statsborger.

Hun glemmer ikke sjokket da hun åpnet posten noen uker senere.

– Jeg husker at det var fredag, jeg kom hjem fra jobb i byrådet, åpnet posten, og leste avslaget svart på hvitt. Jeg må jo innrømme at jeg ble svært overrasket. Begrunnelsen deres, at de ikke kunne være sikker på at jeg virkelig bodde i Storbritannia når jeg ikke hadde lagt ved et - for meg helt ukjent -papir som kunne bevise det, var bare så absurd. Det var vanskelig å skulle skrive et svar til dem, fordi man skal ikke gjøre slik når man er sint, forteller Lockington til VG.

Brexit-forvirring

Når VG snakker med den populære politikeren fra Liberaldemokratene, forøvrig på engelsk etter hennes eget ønske, er det ingen tegn å spore på at hun skulle vært noe annet enn britisk.

Året var 1979 da hun flyttet over fra nord i Danmark, for å gifte seg med sin nåværende ektemann, legen Tim. Da hun immigrerte, fikk hun stemplet i passet sitt en permanent oppholdstillatelse.

– Det var jo under britisk lov at jeg fikk lov til å slå meg ned her, før EU-lovene om fri bevegelse ble standard. Problemet for innenriksdepartmentet er nok at brexit har gjort dem så opptatt av å luke ut folk som de mener ikke har rett til å være her, at de de blander saker, sier politikeren til VG.

Hverken Inga Lockington eller noen av hennes kolleger i byrådet, hadde hørt om at et spesialutstedt papir fra innenriksdepartementet var påkrevd i en slik søknad, til tross for en hverdag der de forholder seg mye til britisk byråkrati.

Tre millioner saker

Historien om Inga har startet en stor debatt om hvorvidt britiske myndigheter i det hele tatt klarer oppgaven med å skulle gi de tre millioner EU-borgerne som bor Storbritannia, et nytt juridisk grunnlag for å bo i landet når skilsmissen fra EU blir et faktum.

– Jeg føler at det har vært så mye snakk om hvordan brexit vil påvirke handelsavtalene, men derimot opplever jeg at det er lite refleksjon over alle de menneskelige båndene båndene som er skapt gjennom årene med fri bevegelse. Tenk på alle familiene og relasjonene som er skapt. Jeg mener brexit er et forsøk på å skru klokka tilbake. Og det er hvertfall noe som tar tid!, sier 66-åringen til VG.

– Den heldige

Det var den offentlige oppmerksomheten og medieoppslagene, mener Inga, som tilslutt gjorde at hun, for en drøy uke siden, fikk beskjed om at avslaget var revurdert.

– Vi har også benyttet anledningen til å beklage den opprinnelige avgjørelsen, la en talsmann for innenriksdepartementet til, ifølge BBC .

At én som etter 20 år som folkevalgt politiker ikke klarte å fylle ut papirene på en tilfredsstillende måte for byråkratene i London, maler et dystert bilde av hvordan tilstanden er i Brexit-Storbritannia, mener Lockington.

– Jeg er den heldige, fordi alt mediefokuset har bidratt til å kaste lys over min sak. Men jeg bekymrer meg for de mange som ikke har offentlighetens lys til å hjelpe dem. Det er dem det virkelig er synd på.

Dobbelt statsborgerskap

Nå er Inga invitert til en seremoni hvor hun skal få utdelt papirene som beviser at hun nå er britisk. Til VG legger hun til at hun ikke tør å feire før den er gjennomført.

De siste årene har det dessuten skjedd en endring i dansk lov, som gjør at Lockington nå kan holde dobbelt statsborgerskap, både britisk og dansk. Det er hun glad for.

– Jeg har alltid vært, og vil alltid være en sta danske. Men nå kan jeg være både en sta danske, og en sta brite, sier Lockington fornøyd til VG.